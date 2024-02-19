Депутаты изменят правила оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочных работодатели будут должны учитывать не только размер оклада, но и компенсационные и стимулирующие надбавки.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменении правил расчета компенсации за сверхурочную работу.

Работодатели будут должны оплачивать сверхурочные исходя из размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Первые два часа работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном.

Некоторые недобросовестные работодатели использовали нечетки формулировки закона, чтобы в двойном и полуторном размере оплачивать только лишь тарифную часть, — сказал депутат Михаил Тарасенко.

Также сотрудник по своему желанию сможет получить дополнительное время отдыха за переработки.