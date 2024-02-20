Результаты исследования: доходы выросли у 36% жителей страны

По мнению участников опроса, повышение зарплаты лучше всего мотивирует сотрудников не менять место работы.

С января по февраль 2024 года больше трети опрошенных россиян (36%) сообщили о росте своего дохода на текущем или на новом месте работы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование HR-холдинга Ventra.

53% участников опроса рассказали, что в их компаниях заплаты повышали в 2023 году.

Первое место среди нематериальных мотиваций сотрудников занимает атмосфера в коллективе (27%). На втором — гибкий график и возможность работать удаленно (24%).

Ради денег сотрудники готовы на рутинный труд (26%) и отсутствие карьерных перспектив (24%). И лишь 2% опрашиваемых готовы мириться с плохими отношениями в коллективе за более высокую оплату труда, — говорится в исследовании.

47% респондентов назвали повышение зарплаты главным фактором, которые может удержать сотрудников на текущей работе. За изменение графика работы проголосовали 14%.