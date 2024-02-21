Самозанятые

🔥 Срочно! Власти запускают комиссии по самозанятым

Налоговая будет собирать информацию о компаниях и ИП, которые работают более чем с 10 самозанятыми и выплачивают им доход от 50 тысяч рублей в месяц.
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С 1 января 2024 года вступил в силу закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ», который регулирует работу с внештатными сотрудниками и физлицами по договорам ГПХ.

Для противодействия нелегальной занятости власти создали межведомственную комиссию. При этом на такие комиссии распространят запрет на разглашение данной налоговой тайны. Законопроект с такой поправкой уже внесен в Госдуму.

Минтруд уже разработал проект, где определил, что ФНС будет предоставлять комиссии следующую информацию:

  • о компаниях, которые начисляли как минимум 10 сотрудникам зарплату ниже МРОТ;

  • о заказчиках, у которых есть признаки маскировки трудовых отношений под договором гражданско-правового характера;

  • о юридических лицах, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им больше 50 тыс. рублей в месяц.

  • о тех, кто выплачивает своим сотрудникам зарплату, размер которой отклоняется от среднеотраслевой более чем на 35%;

  • об организациях и ИП, которые используют онлайн-кассы.

Недавно мы писали, что работодатели уже отказываются работать с самозанятыми из-за лишнего контроля.

Как теперь взаимодействовать с самозанятыми, чтобы не попасть под внимание ФНС и межведомственной комиссии? Расскажут эксперты платформы для самозанятых Qugo Татьяна Козьмина и Артур Шибаев на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет 14 марта 2024 года в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

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