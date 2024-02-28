Для льготы по НДС общепит должен равняться на зарплату в том регионе, куда сдают РСВ

Если у ресторана есть обособки, которые не имеют расчетных счетов, и РСВ сдают только в налоговую инспекцию Москвы (по «голове»), то для льготы по НДС ориентироваться надо на московские зарплаты.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.01.2024 № 03-07-07/169.

Напомним, в 2024 году общепит не платит НДС, если в 2023 году зарплата сотрудников была не менее среднеотраслевой в регионе.

Среднюю зарплату в компании определяют по данным РСВ.

Начисленную зарплату по трудовым договорам за год или за 9 месяцев делят на среднесписочную численность (с титульного листа РСВ). Этот показатель сравнивают с данными Росстата. Где их искать, мы рассказывали и показывали тут.

Если РСВ сдают только в Москву, то смотреть надо данные по Москве.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 25.07.2023 № 03-07-07/69446.

Недавно условия по расчету средней зарплаты в общепите обновили. Их мы разбирали здесь.

Кстати, повар в шикарном ресторане и в больничном пищеблоке должны получать одинаково высокую зарплату для права на льготу по НДС. Если комбинат питания не в состоянии платить много школьным и больничным поварам, то придется платить НДС (письмо Минфина от 25.07.2023 № 03-07-07/69447).