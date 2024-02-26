Работодатели отказываются от удаленки и хотят видеть сотрудников в офисе

Удаленный формат работы перестал нравится работодателям из-за слишком размытых графиков работы сотрудников. Теперь крупные компании пытаются вернуть работников в офисы. Об этом пишет «RG.RU».
Удаленка была популярной во время ковида, когда важно ограничить число контактов. Сейчас этот плюс превращается в минус, поскольку работу коллектива стало сложно контролировать на расстоянии. Для повышения продуктивности и улучшения коммуникации команды активно переводят в офисы.
Руководитель отдела или директор — это ключевая фигура в компании, поэтому их присутствие на рабочем месте настраивает на правильный рабочий режим, — сказал генеральный директор Megagroup.ru Владимир Затолокин.
Работодатели устанавливают жесткий контроль за присутствием сотрудников на рабочем месте. Для тех, кто работает в гибридном формате, установили обязательные дни, когда в офисе должна быть вся команда.
Однако компаниям сложно игнорировать желания сотрудников. В сервисе «Авито Работа» заметили, что за год число вакансий с гибридным графиком работы выросло в 2,4 раза.
В гибридном формате работают специалисты в области IT, СМИ, маркетинга, рекламы и PR, они составляют более 50% коллектива.
Комментарии6
мне не нравится работать с дистанционщиками
перестал (что делать?) нравитЬся
У авторов проблемы с логикой. Если кого-то переводят на гибридный режим, то это не значит, что отказываются от удаленки. Просто удаленка будет не каждый день. Но от нее не отказываются.