Работодатели отказываются от удаленки и хотят видеть сотрудников в офисе

Компании пытаются вернуть сотрудников в офисы. Работодатели чаще предлагают гибридный формат работы, чтобы команда могла собраться вместе хотя бы в определенные дни.

Удаленный формат работы перестал нравится работодателям из-за слишком размытых графиков работы сотрудников. Теперь крупные компании пытаются вернуть работников в офисы. Об этом пишет «RG.RU».

Удаленка была популярной во время ковида, когда важно ограничить число контактов. Сейчас этот плюс превращается в минус, поскольку работу коллектива стало сложно контролировать на расстоянии. Для повышения продуктивности и улучшения коммуникации команды активно переводят в офисы.

Руководитель отдела или директор — это ключевая фигура в компании, поэтому их присутствие на рабочем месте настраивает на правильный рабочий режим, — сказал генеральный директор Megagroup.ru Владимир Затолокин.

Работодатели устанавливают жесткий контроль за присутствием сотрудников на рабочем месте. Для тех, кто работает в гибридном формате, установили обязательные дни, когда в офисе должна быть вся команда.

Однако компаниям сложно игнорировать желания сотрудников. В сервисе «Авито Работа» заметили, что за год число вакансий с гибридным графиком работы выросло в 2,4 раза.

В гибридном формате работают специалисты в области IT, СМИ, маркетинга, рекламы и PR, они составляют более 50% коллектива.