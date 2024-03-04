Что нужно знать работодателям с дистанционными сотрудниками в 2024 году

Сейчас НДФЛ дистанционных работников рассчитывают по общей ставке 13% или 15%. Налогообложение не зависит от резидентства сотрудников.

Минтруд высказывал мнение, что сотрудники на удаленке могут работать только из того места, где они проживают. В частности, если дистанционный работник покинул пределы РФ, то надо его увольнять, поскольку за границей ТК не действует, а значит все трудовые отношения нужно прекратить. Об этом рассказала эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева на прошлой конференции «Клерка».

Следуя этой логике, если работодатель хочет продолжить работу с сотрудником, который уехал из РФ, то с ним нужно заключать гражданско-правовой договор. Однако дистанционный работник не обязан сообщать работодателю о том, куда он уезжает.

При этом Минфин считает, что проблема с релокантами только в налогообложении, а не в самих трудовых отношениях. Но тогда у работодателей возникала бы проблема с тем, чтобы определить налоговое резидентство сотрудников. Теперь этот вопрос решили в Федеральном законе от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Как считать НДФЛ

С 1 января 2024 года заработок дистанционных сотрудников облагается по общей ставке НДФЛ — 13% или 15% при доходах свыше 5 млн рублей в год. Это не зависит от статуса налогового резидентства работника.

Обязательная компенсация расходов

С 1 января отменили НДФЛ на компенсацию расходов по использованию личного имущества. Сумму возмещения, не облагаемую налогом, определяет коллективный договор, локальный акт или трудовой договор. Ее размер не должен превышать 35 рублей за каждый день дистанционной работы.

Также сумму возмещения определяют с помощью документально подтвержденных расходов работника.

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