✨ ФНС грозит дать разъяснения по НДФЛ и готовится передавать данные о сделках бизнеса с самозанятыми. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

👆 При выплатах самозанятым свыше 20 тыс. рублей компанию заподозрят в серых схемах

ФНС будет передавать в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 тыс. рублей в месяц. Еще о тех, кто платит людям менее МРОТ и применяет ККТ.

👪 Увеличат вычет на второго ребенка до 2800 руб., а на каждого последующего — до 6000

Президент поручил поднять размер вычетов на детей. При этом повысят и предел годового дохода для предоставления стандартного налогового вычета на детей — до 450 тыс. рублей.

👏 Работодатели сами вызывают к себе трудинспекторов

В прошлом году трудинспекции провели 190 тысяч профилактических визитов, из которых около 40 тысяч – по инициативе самих работодателей.

💊 Расчетный период для оплаты больничных хотят сократить в 2 раза, чтобы пособия выросли

Сейчас для расчета больничных, в том числе по беременности и родам, средний заработок считают из зарплаты за 2 предыдущих года. Хотят сделать расчетный период 1 год, а не два.

🙏 ФНС обещает дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Интрига с НДФЛ 15%, который надо считать отдельно, но вместе, скоро разрешится. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.

❎ При слете с ПСН на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют

При УСН надо платить авансовые платежи за 1, 2 и 3 кварталы. Если они начислены по декларации (в строках 020, 040, 070 раздела 1), но не уплачены, то будут пени. Но если слет на УСН произошел задним числом, пеней быть не должно. Но на практике они есть.

📑 Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

Недавно утвердили новый электронный формат счета-фактуры и УПД. Скоро будет и новая бумажная форма, в которой строка 5а – это право налогоплательщика, а не обязанность. Можно ее и не заполнять.