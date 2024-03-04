Обзоры для бухгалтера

✨ ФНС грозит дать разъяснения по НДФЛ и готовится передавать данные о сделках бизнеса с самозанятыми. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
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👆 При выплатах самозанятым свыше 20 тыс. рублей компанию заподозрят в серых схемах

ФНС будет передавать в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 тыс. рублей в месяц. Еще о тех, кто платит людям менее МРОТ и применяет ККТ.

👪 Увеличат вычет на второго ребенка до 2800 руб., а на каждого последующего — до 6000

Президент поручил поднять размер вычетов на детей. При этом повысят и предел годового дохода для предоставления стандартного налогового вычета на детей — до 450 тыс. рублей. 

👏 Работодатели сами вызывают к себе трудинспекторов

В прошлом году трудинспекции провели 190 тысяч профилактических визитов, из которых около 40 тысяч – по инициативе самих работодателей.

💊 Расчетный период для оплаты больничных хотят сократить в 2 раза, чтобы пособия выросли

Сейчас для расчета больничных, в том числе по беременности и родам, средний заработок считают из зарплаты за 2 предыдущих года. Хотят сделать расчетный период 1 год, а не два.

🙏 ФНС обещает дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Интрига с НДФЛ 15%, который надо считать отдельно, но вместе, скоро разрешится. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.

При слете с ПСН на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют

При УСН надо платить авансовые платежи за 1, 2 и 3 кварталы. Если они начислены по декларации (в строках 020, 040, 070 раздела 1), но не уплачены, то будут пени. Но если слет на УСН произошел задним числом, пеней быть не должно. Но на практике они есть.

📑 Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

Недавно утвердили новый электронный формат счета-фактуры и УПД. Скоро будет и новая бумажная форма, в которой строка 5а – это право налогоплательщика, а не обязанность. Можно ее и не заполнять.

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Дробление бизнеса

На кого именно распространят амнистию по «дробленке»

Для получения амнистии бизнесу нужно самостоятельно сдаться налоговикам и заявить о готовности работать в рамках закона. Предприниматели опасаются, что такие действия все равно приведут к штрафам и доначислениям.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Ирина Клишковская
Законопроекты

Депутаты предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕАЭС. Рассмотрим законопроект

В Госдуму внесли законопроект № 564179-8 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Он опубликован в электронной базе данных парламента.

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Обзоры для бухгалтера

Пришла весна: бухгалтерам хотят вручать Оскар, очередное уведомление по НДФЛ, пятничные игры для ума. 🌷«Ночной бухгалтер» №1634

Первый день весны...еще и пятница. Вот это чудесное совпадение. Немного поговорим о работе и потом расслабимся, ведь сегодня день кошек и еще можно немного поиграть. Главное не забыть вовремя сдать уведомление по НДФЛ.

Иллюстрация : Вера Ревина / Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
Банки

Как совершать платежи в Китай в 2024 году. Обзор банков

Итак, в продолжении темы про отзыв лицензии у QIWI банка, мы хотим вам рассказать про альтернативы этому платёжному механизму. Эта статья будет интересна тем, кто работает с маркетплейсами, имеет активный товарооборот с Китаем.

Как совершать платежи в Китай в 2024 году. Обзор банков
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Страховые взносы

Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов

Если собственники квартир скидываются, чтобы оплатить труд активиста, который радеет за их дом, то из этих денег должно идти не только само вознаграждение, с которого еще удерживают НДФЛ, но и страховые взносы.

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Детские пособия

Социальный фонд досрочно выплатит детские пособия

Родители получат выплаты на детей за февраль уже 1 марта. Обычно средства перечисляют каждое третье число.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Валютный контроль

С 1 марта отчётность в ЦБ по валюте обязаны сдавать «дочки» резидентов

Теперь отчитываться перед Центробанком о сделках с иностранными контрагентами должны не только резиденты РФ, которые включены в список Банка России, но и их российские и иностранные дочерние компании.

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Бесплатно с Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс

Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.

Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс
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Первичные документы

📄📄 Бухгалтеры обсуждают двухстраничную ТОРГ-12

Когда в накладной 1-2 наименования товара, весь документ прекрасно вмещается на одну бумажную страницу формата А4. А если наименований не очень много, но и не очень мало, то одной страницы уже маловато – часть текста уходит на второй лист.

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Маркировка товаров

С 1 марта нельзя продавать ювелирку без двухмерного штрихкода

На ювелирные изделия теперь обязательно наносят двухмерные штриховые коды.

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Маркировка товаров

С 1 марта винные этикетки должны стать более читаемыми

Изменили требования к маркировке винодельческой продукции в части информации о товаре.

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Логотип Елена Балаклицкая
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Бухгалтеры против аутсорсеров. Мира, дружбы, жвачки не будет?

Это вечный спор — кто круче бухгалтеры в штате или аутсорсеры. Тут файтинг покруче боев без правил будет. Почему же так эти две стороны одной медали так друг друга не любят?

Бухгалтеры против аутсорсеров. Мира, дружбы, жвачки не будет?
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой

Про самые трудозатратные поправки, о том, что будет происходить в 2024 году, когда наконец отладят работу с единым налоговым счетом, рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой
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Мошенничество

Мошенники продают марафоны от имени Блиновской

Участникам псевдомарафона предлагают послушать историю о задержании и неуплаченных налогах лично от Елены Блиновской.

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Ведение управленческого учета

👨‍🎓 «Клерк» научит, как выстроить управленческий учет в компании за 6 простых шагов!

Вы сможете самостоятельно настраивать для любого бизнеса управленческий учет, а это повысит вашу стоимость на кадровом рынке.

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Электронная отчетность

С 1 марта — новые форматы отчетов о движении денег и электронных переводах

ФНС обновила электронные форматы этих отчётов в связи с изменением состава отчётности.

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Обзоры для бухгалтера

✨ ФНС грозит дать разъяснения по НДФЛ и готовится передавать данные о сделках бизнеса с самозанятыми. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов / БухТуб

Хотят ли бухгалтеры становиться главбухами? БухТуб идет в народ — мы спросили прохожих, знают ли они, кто руководит ФНС? Шок дня: сколько отчетов сдают бухгалтеры. И другие горячие вопросы и новости в бомбическом выпуске с Артемием Васенко.

Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов / БухТуб
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Интересные материалы

Лицензирование

Если отозвали лицензию на продажу алкоголя, остатки можно вернуть поставщику

У продавцов с отозванной лицензией есть два месяца, чтобы получить специальный доступ в ЕГАИС, который позволит вернуть алкогольную продукцию поставщикам.

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