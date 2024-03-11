Индексацию зарплаты не всегда учитывают для расчета отпускных

Разъяснение дает Минтруд в письме от 26.02.2024 № 14-1/ООГ-1018.
Норма о повышении средней зарплаты для расчета отпускных заложена в п. 16 положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.
Корректировка среднего заработка идет только в том случае, когда тарифные ставки оклады повышаются:
всем работникам организации;
всем работникам филиала;
всем работникам иного структурного подразделения.
При повышении оклада определенному работнику или нескольким работникам повышение среднего заработка не производится.
Напомним, индексацию надо учитывать по-разному, если она произошла:
в расчетный период;
после расчетного периода до наступления отпуска;
в период сохранения среднего заработка.
Таблица для расчета отпускных после индексации – здесь.
Кстати, мы проводили опрос на тему расчета отпускных после индексации, который показал, что 18% бухгалтеров учитывают индексацию, даже если она была личной, а не общей.
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