Отпускные

Индексацию зарплаты не всегда учитывают для расчета отпускных

Если в компании повысили зарплату, то в дальнейшем при расчете среднего заработка для отпуска надо учитывать эту индексацию. Но только не в том случае, если индексация была персональной.
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Разъяснение дает Минтруд в письме от 26.02.2024 № 14-1/ООГ-1018.

Норма о повышении средней зарплаты для расчета отпускных заложена в п. 16 положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

Корректировка среднего заработка идет только в том случае, когда тарифные ставки оклады повышаются:

  • всем работникам организации;

  • всем работникам филиала;

  • всем работникам иного структурного подразделения.

При повышении оклада определенному работнику или нескольким работникам повышение среднего заработка не производится.

Напомним, индексацию надо учитывать по-разному, если она произошла:

  • в расчетный период;

  • после расчетного периода до наступления отпуска;

  • в период сохранения среднего заработка.

Таблица для расчета отпускных после индексации – здесь.

Кстати, мы проводили опрос на тему расчета отпускных после индексации, который показал, что 18% бухгалтеров учитывают индексацию, даже если она была личной, а не общей.

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Отпускные

Индексацию зарплаты не всегда учитывают для расчета отпускных

Если в компании повысили зарплату, то в дальнейшем при расчете среднего заработка для отпуска надо учитывать эту индексацию. Но только не в том случае, если индексация была персональной.

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