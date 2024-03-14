57% соискателей в вакансиях не устраивает «ценник»

При составлении резюме 5% соискателей испытывают тревожность, большинство расстраивается, когда видит низкие зарплатные предложения, а 45% россиян жалуются, что потенциальное место работы слишком далеко от их дома.

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, с какими сложностями сталкиваются россияне при поиске работы. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Чаще всего люди, которые ищут работу, жалуются на:

низкие зарплатные предложения — 57%;

завышенные требования к кандидатам в вакансиях — 31% ;

что работа далеко от дома — 45%.

Среди трудностей в поиске работы соискатели также отметили малое число вакансий (30%), невозможность найти работу по полученной специальности (23%) и отсутствие опыта (21%).

20% респондентов не устраивает, что приходится долго ждать ответа от потенциального работодателя, 12% не могут определиться с выбором работы, которая наверняка сможет раскрыть их личные и профессиональные качества.

О трудностях при прохождении собеседования рассказали 10% участников опроса, 8% опасаются проверки службы безопасности, 7% беспокоятся о тестовом задании. Тревожности уже на этапе составления резюме испытывают 5% соискателей.

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