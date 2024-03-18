Гендир за ложные сведения в декларациях по прибыли и НДС сам заплатил 260+ млн рублей

В Смоленской области благодаря принятым следствием мерам в бюджет возмещена задолженность по налогам на сумму свыше 260 миллионов рублей.

Следственный комитет по Смоленской области завершил расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК — уклонение организацией от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия гендиректор ООО с января 2019 по март 2021 года вёл деятельность в сфере строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Он включал заведомо ложные сведения в декларации по налогу на прибыль и НДС, сданные в налоговые органы. Тем самым уклонился от уплаты налога в особо крупном размере на общую сумму свыше 201 млн рублей.

В результате тесного взаимодействия регионального УМВД, налоговых и следственных органов ущерб бюджету он возместил добровольно и в полном объеме — с учетом недоимки и накапавших пеней.

СК: цель уголовного преследования за налоговые преступления — не изоляция неплательщика налогов от общества. В первую очередь оно направлено на восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств.

Уголовное дело прекращено по ч. 1 ст. 28.1 УПК.