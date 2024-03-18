ЕАЭС даст банкам 1,8 млрд рублей на коммерческие кредиты для кооперационных проектов

Участники ЕАЭС будут субсидировать процентную ставку по кредитам для проектов в сфере промышленной кооперации.

В 2024 году страны ЕАЭС выделят больше 1,8 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые банки будут выдавать на проекты в приоритетных отраслях промышленности. Об этом сказано на сайте Министерства экономического развития.

Евразийская экономическая комиссия уже приступила к отбору проектов-кандидатов на получение финансирования в рамках уникального механизма финансирования промышленных кооперационных проектов из бюджета ЕАЭС, — сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

В 2023 году ВВП стран ЕАЭС составил 3,8%. Взаимная торговля выросла более чем на 5% по сравнению с 2022 годом. Промышленное производство в этих странах увеличилось на 3,7%.

По данным Минэкономразвития уровень самообеспечения ЕАЭС достигает 98%.