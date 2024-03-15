53% россиян готовы три года работать без отпуска

Если сотрудникам платить 496 000 рублей в месяц, то они согласны не уходить в отпуск в течение трех лет.

Больше половины сотрудников признались, что согласились бы работать без отпуска в течение трех лет, лишь бы заработать побольше. 47% респондентов считают, что в мире нет той сумму, ради которой они готовы на 3 года отказаться от отдыха.

53% россиян, которые согласны не ходить в отпуск, считают, что могут это сделать, если им будут платить 496 000 рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Сотрудникам транспортной отрасли будет достаточно получать 377 000 рублей, специалистам производственного и агропромышленного комплекса — 501 000 рублей. А продавцы заявили, что будут работать без отпуска только за заплату в 455 000 рублей.

Недавно мы писали, что 7% сотрудников не были в отпуске больше двух лет.