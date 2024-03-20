Как налоговики находят тех, кто не платит НДФЛ и страховые взносы

Если налоговики выявляют риски неуплаты НДФЛ и страховых взносов, будут назначены проверки. Чаще всего ФНС смотрит на:

зарплату сотрудников . Она не должна быть ниже, чем средний уровень по региону или по ОКВЭД;

заявления , которые работники приносят в банки для получения кредитов . Клиенты могут указывать уровень заработка, который отличается от сведений, поданных работодателем;

жалобы сотрудников о выплате неучтенной зарплаты или на зарплату в конвертах;

признаки трудовых отношений с самозанятыми . Налоговики могут проанализировать динамику выплат, показатели отраслевой нагрузки, а также историю самозанятых (от кого еще они получают доход, работают ли с другими заказчиками);

информацию, которую Роструд присылает в рамках межведомственного обмена.

Недобросовестные работодатели рискуют попасть на выездную налоговую проверку, получить доначисления по НДФЛ и страховым взносам, а также деятельность компании могут приостановить на срок до 90 суток.

Чтобы защитить бизнес, нужно научиться анализировать риски и не допускать нарушений. Узнайте, как это сделать на вебинаре «Налоговые риски в «зарплатных» налогах: как проверяют НДФЛ и взносы». Он пройдет 27 марта в 11:00 мск!

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Спикер — Павел Зюков, управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам московского отделения «ОПОРА России», основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ».

На вебинаре разберем типичные претензии по НДФЛ и страховым взносам.

Какие схемы налоговой оптимизации находятся под пристальным вниманием ФНС. Как обезопасить себя от претензий инспекторов при выборе того или иного способа налогового планирования. Как защититься от неправомерных претензий налоговых органов. Как налоговая выявляет искусственную замену трудовых отношений на гражданско-правовые. Как работать с самозанятыми. Схемы законной налоговой оптимизации, которые можно использовать без рисков доначислений. Актуальная арбитражная практика и разъяснения контролирующих органов относительно рассмотрения типовых претензий налоговых органов по НДФЛ и страховым взносам.

Ждем вас на вебинаре 27 марта в 11:00 мск!