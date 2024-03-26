Больше половины сотрудников хотят от работодателей бесплатного обучения, ДМС и гибкого графика

Коллектив ценит хорошие отношения, премии, гибкий график, удаленку, ДМС и когда работодатель берет на себя расходы по дополнительному образованию.

Одной из самых приятных составляющих в работе 59% сотрудников считают хорошие отношения с коллегами. Об этом сказано в исследовании Русской Школы Управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Коммуникация с руководством важна для 47% участников опроса, возможность профессионального роста в компании отметили 43%. К положительным моментам своей работы 42% сотрудников отнесли уровень дохода, 36% — удобное расположение офиса, 34% — возможность работать удаленно.

Наличие ДМС важно для 22% россиян, дополнительные премии радуют 18% сотрудников, а прозрачные бизнес-процессы ценят 11%.

Рынок труда стал рынком соискателя, поэтому одной высокой зарплаты уже недостаточно для привлечения и удержания персонала. Работодатели ищут дополнительные инструменты, которые позволяют повысить лояльность сотрудников, выстроить долгосрочные отношения с ними. И данные исследования показывают, что наиболее перспективными из них являются бесплатное обучение, оформление ДМС, удобный график и возможность работать удаленно, — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

К негативным факторам сотрудники компаний относят уровень дохода (49%), запутанные бизнес-процессы (33%), высокую нагрузку (32%), отсутствие обучения за счет предприятия (27%).

20% работников жалуются на то, что работодатель не предоставляет ДМС, а 19% недовольны работой без премий.