Разъяснили, как работодатель должен предоставлять отпуск совместителю

На совместителей распространяются те же компенсации и гарантии, которые есть у основных сотрудников. Даже если работник трудится на 0,5 ставки, ему положен отдых в течение 28 календарных дней.

Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднику, который работает по совместительству, в те даты, когда у него запланирован отпуск по основной работе.

Если совместитель не отработал 6 месяцев, отпуск ему обязаны предоставить авансом.

Законодательство не ограничивает продолжительность ежегодного отпуска в зависимости от того, является работник совместителем или трудится по основному месту работы. Поэтому продолжительность ежегодного отпуска не может уменьшаться в связи с тем, что совместитель работает на неполную ставку, — сказано в телеграм-канале Роструда.

Например, если совместитель работает на 0,5 ставки, его отпуск не будет урезан до 14 календарных дней: сотрудник вправе отдыхать 28 календарных дней по общему правилу.