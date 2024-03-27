Трудовые отношения

Организованный набор трудовых мигрантов будет проводить «Работа в России»

Госкомпания «Работа в России» будет собирать у работодателей заявки для найма мигрантов, подбирать нужных сотрудников в рамках оргнабора и вести реестры.
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Минтруд предложил назначить оператором организованного набора трудовых мигрантов государственную компанию «Работа в России».

Компания будет заключать соглашения с работодателями, которым нужны мигранты, вести реестр и проводить адресный подбор сотрудников в зависимости от нужд организаций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Наша задача — сделать так, чтобы именно организованный набор стал приоритетной моделью привлечения иностранных работников для отечественных компаний. Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда, — сказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Недавно мы писали, что Минтруд хочет создать публично-правовую компанию (ППК) для организованного целевого набора иностранных работников, а также доработать механизм найма, чтобы лучше защитить права работодателей.

Также министерство подготовило законопроект, который ограничит срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами.

Комментарии

1
  • e.svetlickaya

    Интересно, это прям для всех компаний будет обязательно, или какие-то сектора выделят и ограничения по размеру компании поставят?

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