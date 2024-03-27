Организованный набор трудовых мигрантов будет проводить «Работа в России»

Минтруд предложил назначить оператором организованного набора трудовых мигрантов государственную компанию «Работа в России».
Компания будет заключать соглашения с работодателями, которым нужны мигранты, вести реестр и проводить адресный подбор сотрудников в зависимости от нужд организаций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Наша задача — сделать так, чтобы именно организованный набор стал приоритетной моделью привлечения иностранных работников для отечественных компаний. Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда, — сказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.
Недавно мы писали, что Минтруд хочет создать публично-правовую компанию (ППК) для организованного целевого набора иностранных работников, а также доработать механизм найма, чтобы лучше защитить права работодателей.
Также министерство подготовило законопроект, который ограничит срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами.
Комментарии1
Интересно, это прям для всех компаний будет обязательно, или какие-то сектора выделят и ограничения по размеру компании поставят?