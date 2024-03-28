Четверть компаний отказывают в найме соискателям с долгами

Чаще всего кредитную историю проверяют у менеджеров по работе с клиентами, специалистов по продажам и закупкам.

Каждый 6-й работодатель проверяет у всех соискателей историю исполнения обязательств по кредитам и займам, а 6% компаний делают это выборочно.

13% экономически активных россиян сталкивались с проверкой кредитной истории при трудоустройстве. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием, — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

В основном проверку на долги проходят представителям профессий, которые имеют непосредственное отношение к прибыли, финансам и товарно-материальным ценностям.

Каждый 4-й менеджер по работе с клиентами признался, что ему доводилось проходить подобные испытания. Кредитную историю смотрят у 23% специалистов по продажам и у 21% снабженцев.

Кроме того, компании обращают внимание на долги HR-сотрудников, поскольку они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению зарплаты, льгот и компенсаций. С проверками сталкиваются логисты, продавцы и кладовщики.