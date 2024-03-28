Четверть компаний отказывают в найме соискателям с долгами

Каждый 6-й работодатель проверяет у всех соискателей историю исполнения обязательств по кредитам и займам, а 6% компаний делают это выборочно.
13% экономически активных россиян сталкивались с проверкой кредитной истории при трудоустройстве. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием, — сказано в исследовании сервиса SuperJob.
В основном проверку на долги проходят представителям профессий, которые имеют непосредственное отношение к прибыли, финансам и товарно-материальным ценностям.
Каждый 4-й менеджер по работе с клиентами признался, что ему доводилось проходить подобные испытания. Кредитную историю смотрят у 23% специалистов по продажам и у 21% снабженцев.
Кроме того, компании обращают внимание на долги HR-сотрудников, поскольку они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению зарплаты, льгот и компенсаций. С проверками сталкиваются логисты, продавцы и кладовщики.
Комментарии4
ну и хорошо,что отказывают соискателям,это говорит о том ,что в компании хаус и руководитель не в состоянии наладить все бизнес-процессы!
что заголовок не имеет отношения ни статье, ни к источнику, на который эта статья ссылается.
Клерк, это нормально?
это говорит о том, что люди с долгами могли бы спокойно подать на работодателя из-за незаконности действий при приеме/отказе на работу, и решить свои проблемы с долгами)))) Разницы с долгами человек или без них - никакой. Главное то, что работник делать будет. У всех разные причины для такого положения дел. Конечно, мы не берем какие-то случаи мошенничества. Но пусть работодатели немного поголодают, потом и таких брать за счастье будет.
У меня вообще кредитов нет. Но если бы запросили кредитную историю (не важно потенциальный работодатель или еще кто-то), послала бы не стесняясь.