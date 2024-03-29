Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по заявлению следующих сотрудников:

беременных;

одного из родителей с ребенком в возрасте до 14 лет или если у сотрудника ребенок-инвалид до 18 лет;

которые ухаживают за больным родственником в соответствии с медицинским заключением.

Таким работникам могут сократить рабочее времяво все дни недели с уменьшением продолжительности ежедневной занятости при сохранении полной рабочей недели.

Работодатель может установить неполную рабочую неделю с уменьшением числа рабочих дней при сохранении полного рабочего дня.

Также доступен вариант, когда сотрудник находится на работе неполный день при неполной рабочей неделе. Тогда будет уменьшена продолжительность ежедневной занятости и длительность рабочей недели.

График устанавливают тот, который будет удобен сотруднику. Однако он будет действовать только до тех пор, пока есть основания для неполного рабочего времени.

Неполная занятость оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненных задач.

Роструд в своем телеграм-канале напоминает, что неполное рабочее время не влечет для сотрудников каких-либо ограничений трудовых прав, в том числе по продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, исчислению трудового стажа.