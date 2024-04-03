ФНС могут наделить функцией надзора за Советом цифровых платформ

В состав этого органа войдут также представители Роструда и Минтруда. За идеей перенести на ФНС функции по надзору за рынком может стоять Минтруд. У налогового ведомства больше опыта и компетенций в работе со сложными технологическими решениями.

Предложение обсуждается в законопроекте о платформенной занятости, который предусматривает, что ФНС будет контролировать соблюдение законодательства на этом рынке. Предполагается, что Совет цифровых платформ будет разрешать споры между операторами платформ и занятыми, а также участвовать в разработке законопроектов в этой области, — пишут «Ведомости».

Законопроект о платформенной занятости также предусматривает, что отношения между платформой и занятыми будут регулироваться Гражданским кодексом, а не трудовым законодательством.

Совет цифровых платформ как некоммерческая саморегулируемая организация будет иметь арбитражные функции и участвовать в разработке стандартов качества услуг и преференций для занятых.