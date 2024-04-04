Какие налоги надо уплатить до 2 мая

До 2 мая включительно надо уплатить такие налоги:
НДС – первый платеж за 1 квартал;
налог на прибыль — за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал;
земельный налог — за 1 квартал;
транспортный налог — за 1 квартал;
налог на имущество — за 1 квартал;
налог по УСН — за 2023 год (ИП);
аванс по УСН — за 1 квартал;
страховые взносы — за март;
НДФЛ — удержанный с выплат с 1 по 22 апреля.
Какие отчеты надо сдать в ИФНС до 25 апреля, смотрите здесь.
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