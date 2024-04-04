Налоги, взносы, пошлины

Какие налоги надо уплатить до 2 мая

Очередной основной срок уплаты налогов – 28 апреля. Но это выходной день, поэтому срок переносится на 2 мая.
38 15

До 2 мая включительно надо уплатить такие налоги:

  • НДС – первый платеж за 1 квартал;

  • налог на прибыль — за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал;

  • земельный налог — за 1 квартал;

  • транспортный налог — за 1 квартал;

  • налог на имущество — за 1 квартал;

  • налог по УСН — за 2023 год (ИП);

  • аванс по УСН — за 1 квартал;

  • страховые взносы — за март;

  • НДФЛ — удержанный с выплат с 1 по 22 апреля.

Какие отчеты надо сдать в ИФНС до 25 апреля, смотрите здесь.

О том, как вести налоговый учет по правилам 2024 года, рассчитывать и уплачивать налоги в срок, рассказываем на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Вы можете купить курс за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Медицина

За особым лечением можно обращаться не только медучреждения региона проживания

Мишустин заявил, что правительство сделало доступнее специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение, которое требуется в непростых случаях.

2

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоги, взносы, пошлины

Какие налоги надо уплатить до 2 мая

Очередной основной срок уплаты налогов – 28 апреля. Но это выходной день, поэтому срок переносится на 2 мая.

37
Общество

В России живут долго, как никогда

Такой вывод о продолжительности жизни в РФ сделал председатель правительства в ходе ежегодного отчетного обращения к Госдуме.

4
94

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Иван Шестак
Бизнес-планирование

Планирование в сфере услуг. 3 практических примера с расчётами

Процесс планирования отличается в разных отраслях и в каждой конкретной компании. Полностью унифицировать процедуру невозможно, особенно если речь идёт о разных сферах бизнеса. Поэтому делимся опытом и показываем на трёх примерах, какие подходы планирования существует для компаний в сфере услуг.

Планирование в сфере услуг. 3 практических примера с расчётами
10
Dooglys.com
Ведение бизнеса

Как определить или изменить ценовую стратегию в бизнесе? 4 стратегии

Ценовая стратегия формируется на основе анализа рыночных условий, конкурентной среды, потребительского спроса, издержек производства и других факторов. Она может быть разработана с учетом целей компании, её позиционирования на рынке, уникальных особенностей продукта или услуги.

1
13
Александр Васильев
Налоговые проверки

🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести

Вызов в налоговую для большинства предпринимателей — серьезное испытание. Мало кто умеет правильно контактировать с налоговой, а уж тем более давать показания на допросе. Неверно выбранная тактика может привести к неприятным последствиям для налогоплательщика. Можно ли не идти на допрос, как к нему подготовиться и правильно себя вести? Узнаете из материала.

🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести
1
20

Онлайн-курсы

50
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Lexintel
Иностранные работники

Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян

Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.

Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян
415
НДС

Плата за отказ от забронированного номера в отеле не облагается НДС

Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.

26
НДС

❌ Минфин: за пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС

С семенами подсолнуха и кукурузы недавно решили проблему с НДС – прописали в НК право на ставку 10%. Но теперь возник вопрос по пшенице и ячменю. И снова Минфин выступает против.

4
97
Рафиков Рустам
Бухгалтерия

Как вести бухгалтерию в ОАЭ: правила, программы для ведения бухгалтерской отчетности

В этой статье мы рассказываем про обязательства по бухгалтерской отчетности в ОАЭ, стандарты бухгалтерской и финансовой отчетности, а также делимся полезными программами которые могут использовать бухгалтера или предприниматели самостоятельно.

Как вести бухгалтерию в ОАЭ: правила, программы для ведения бухгалтерской отчетности
54
Уведомление по ЕНП

У налоговиков появится регламент для выявления ошибок в уведомлениях на ЕНП

Минюст зарегистрировал приказ ФНС с перечнем контрольных соотношений, по которым определяют нарушения порядка заполнения уведомления по ЕНП.

327
Консоль.Про
Трудовые проверки

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики

Закон не запрещает бизнесу сотрудничать с ИП по договору оказания услуг, если это не маскировка трудовых отношений. Показали случаи, когда суды переквалифицировали ИП в штатных сотрудников и объяснили, почему так произошло. 

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики
3
352

Разборы законов

1 235
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Декларация по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль за 1 квартал авансы показывают по-разному

В строках 210, 220, 230 листа 02 декларации по налогу на прибыль указывают ранее начисленные авансовые платежи, а в строках 290, 300, 310 – ежемесячные авансы на следующий квартал.

526
igotosochi
Инвестиции

Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС

Дивидендный сезон начинается, а значит котлетеры и туземунщики готовят котлеты к дивидендному туземуну. Спасибо экспертам из БКС, которые обновили свои прогнозы и посчитали, какие акции могут оказаться лучше других. Смотрим, изучаем, соглашаемся или не соглашаемся.

Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС
1
37
Ипотека

Льготную ипотеку продлят: какая ставка

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они затрагивают и действие льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.

315
Налоговая помощь
Однодневки

​Критерии однодневок. Средний уровень риска

Продолжаем серию публикаций, где разбираем все признаки, которые в совокупности формируют картину налоговой добросовестности организации. Переходим к следующим критериям, отнесенные нами к среднему уровню риска.

​Критерии однодневок. Средний уровень риска
38
Оксана Донцова
Воинский учет

⚡Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы

ИТ-отсрочка от срочной службы. Переслано из Минцифры России.

⚡Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы
228
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
415

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Интернет и IT

В мессенджере WhatsApp – сбой

Сервисы Meta, запрещенной в России, работают со сбоями по всему миру.

1
290

Интересные материалы

ЕНП (единый налоговый платеж)

Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

На днях вышли контрольные соотношения для всех деклараций в целях отражения начислений на ЕНС. Если они нарушены, начисление на ЕНС сразу не сформируется. Нужно ждать окончания камералки.

439