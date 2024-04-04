Какие налоги надо уплатить до 2 мая

Очередной основной срок уплаты налогов – 28 апреля. Но это выходной день, поэтому срок переносится на 2 мая.

До 2 мая включительно надо уплатить такие налоги:

НДС – первый платеж за 1 квартал;

налог на прибыль — за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал;

земельный налог — за 1 квартал;

транспортный налог — за 1 квартал;

налог на имущество — за 1 квартал;

налог по УСН — за 2023 год (ИП);

аванс по УСН — за 1 квартал;

страховые взносы — за март;

НДФЛ — удержанный с выплат с 1 по 22 апреля.

Какие отчеты надо сдать в ИФНС до 25 апреля, смотрите здесь.

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