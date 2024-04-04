Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Сейчас работающие родители получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предложено продлить выплату еще на 1,5 года и платить пособие до 3-х лет.

Письмо с таким предложением партия СРЗП направила в Минтруд.

По Трудовому кодексу отпуск по уходу за ребенком дают на 3 года, но пособие при этом платят в течение 1,5 лет.

«По сути, государство само говорит людям: вот вам деньги на первое время, а дальше крутитесь как хотите. Оптимизма это людям не добавляет, а потом многие чиновники удивляются, почему молодые семьи не торопятся заводить детей, и удивляются, почему в стране тяжелая ситуация с демографией», – сетует лидер партии Сергей Миронов.

Эту несправедливость хотят исправить. Партия готовит законопроект, по которому пособие будут платить до 3-х лет.

Напомним, с этого года можно выйти из отпуска по уходу, работать полный день и при этом получать пособие.