Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Письмо с таким предложением партия СРЗП направила в Минтруд.
По Трудовому кодексу отпуск по уходу за ребенком дают на 3 года, но пособие при этом платят в течение 1,5 лет.
«По сути, государство само говорит людям: вот вам деньги на первое время, а дальше крутитесь как хотите. Оптимизма это людям не добавляет, а потом многие чиновники удивляются, почему молодые семьи не торопятся заводить детей, и удивляются, почему в стране тяжелая ситуация с демографией», – сетует лидер партии Сергей Миронов.
Эту несправедливость хотят исправить. Партия готовит законопроект, по которому пособие будут платить до 3-х лет.
Напомним, с этого года можно выйти из отпуска по уходу, работать полный день и при этом получать пособие.
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