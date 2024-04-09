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На этой неделе надо сдать в СФР подтверждение вида деятельности. Это будет последний раз

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Сдать в СФР подтверждение основного вида деятельности за 2023 год надо до 15.04.2024 включительно.

По-прежнему надо сдать:

В заявлении надо указать код СФР. Он трехзначный. Например, для Москвы код – 201.

Если сдать документы (заявление + справка) до 15 апреля, то СФР пришлет уведомление на тариф по указанному вами ОКВЭД.

Если сдать документы после 15 апреля, СФР вышлет уведомление на максимальный тариф из тех, что заявлены в ЕГРЮЛ. Впрочем, есть положительная судебная практика по этому вопросу в пользу страхователей.

Если вы в 1 квартале 2024 года начисляете взносы по одному тарифу, а СФР присвоит вам другой, сдавать уточненку ЕФС-1 не надо. Перерасчет надо будет сделать в отчете за полугодие.

С 2025 года подтверждение вида деятельности в СФР должны отменить.

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