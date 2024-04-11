В трудовом договоре не нужна печать, но некоторые работодатели ее ставят

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.
Сотрудник беспокоится, что на его трудовом договоре нет печати.
По статье 57 ТК в трудовом договоре с организацией обязательно должны быть такие реквизиты:
ФИО работника и наименование работодателя;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
ИНН работодателя;
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Трудовое законодательство не обязывает скреплять трудовой договор печатью, разъясняет Роструд.
Вместе с тем можно и поставить печать, это не запрещено.
На практике кто-то ставить печать, кто-то не ставит. А как принято у вас? Примите участие в опросе.
Ставите ли вы печать работодателя на трудовых договорах?
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