В трудовом договоре не нужна печать, но некоторые работодатели ее ставят

В ТК прописан перечень обязательных реквизитов, которые должны быть в трудовом договоре. Печать организации в этот перечень не входит.

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.

Сотрудник беспокоится, что на его трудовом договоре нет печати.

По статье 57 ТК в трудовом договоре с организацией обязательно должны быть такие реквизиты:

ФИО работника и наименование работодателя;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника;

ИНН работодателя;

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.

Трудовое законодательство не обязывает скреплять трудовой договор печатью, разъясняет Роструд.

Вместе с тем можно и поставить печать, это не запрещено.

На практике кто-то ставить печать, кто-то не ставит. А как принято у вас? Примите участие в опросе.

Ставите ли вы печать работодателя на трудовых договорах? Анонимный опрос Да Нет Проголосовали 6 человек

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