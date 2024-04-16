Как заполнить трудовую книжку при повторном заключении срочного договора

При приеме на работу в трудовой книжке делается запись – сначала указывают название организации, потом ее порядковый номер, дату, саму запись о приеме и реквизиты приказа. Название организации – обязательно.

Если сотрудника на срочном трудовом договоре увольняют, а на следующий день принимают на новый срок, то в бумажной трудовой книжке надо сделать 2 записи – об увольнении и новом приеме.

Причем перед записью о приеме надо написать название компании. И не важно, что ранее название компании уже было вписано перед предыдущей записью о приеме.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 01.04.2024 № 14-6/ООГ-1860.

Новый прием = новая запись по тем же правилам.

Если перезаключать трудовые договоры много раз через увольнение-прием, то каждый раз надо повторять запись полного наименования организации.

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