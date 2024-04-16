₽ Заказать рекламу
Кадровые документы

Как заполнить трудовую книжку при повторном заключении срочного договора

При приеме на работу в трудовой книжке делается запись – сначала указывают название организации, потом ее порядковый номер, дату, саму запись о приеме и реквизиты приказа. Название организации – обязательно.
34 23

Если сотрудника на срочном трудовом договоре увольняют, а на следующий день принимают на новый срок, то в бумажной трудовой книжке надо сделать 2 записи – об увольнении и новом приеме.

Причем перед записью о приеме надо написать название компании. И не важно, что ранее название компании уже было вписано перед предыдущей записью о приеме.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 01.04.2024 № 14-6/ООГ-1860.

Новый прием = новая запись по тем же правилам.

Если перезаключать трудовые договоры много раз через увольнение-прием, то каждый раз надо повторять запись полного наименования организации.

Научитесь правильно оформлять сотрудников и вести кадровый учет по правилам 2024 года на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Сегодня последний день космической акции «Клерка»! Успейте купить новый курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Обучение для бухгалтеров

💥 В подписке Клерк.Премиум пополнение, новый онлайн-курс про изменения весны-2024 по учету и налогам!

Мы собрали для вас все, что нужно знать бухгалтеру об изменениях весной 2024 года: в налогах, учете, заработной плате и по налоговым проверкам. Самые важные темы с подробными конспектами и инструкциями по применению.

147

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Страховые взносы

Управляющая компания должна включать в РСВ и ПСФЛ членов совета дома

Старшие по дому, которые получают вознаграждение за счет взносов жильцов, идут в зарплатную отчетность управляющей компании. Именно УК выплачивает им вознаграждение и начисляет на него страховые взносы.

10
Артём Анащенко
Адвокат

Судебный процесс. Про гарантии

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс. Сегодня завершающий пост из цикла «Судебный процесс».

Судебный процесс. Про гарантии
1
33

Календарь вебинаров

7
Лучшие спикеры, новый каждый день
Райт Консалтинг
ВЭД

Антикризисная поддержка участников ВЭД: теория и практика 

Многочисленные санкционные меры нарушили устоявшийся порядок взаимоотношений между участниками внешнеэкономической деятельности. В статье рассказываем, какие антикризисные меры приняты государством для поддержания участников ВЭД, как они работают на практике и как их грамотно использовать.

Антикризисная поддержка участников ВЭД: теория и практика 
25
ivkin.nikita.r@gmail.com
Интернет и IT

Рассмотрение споров в суде онлайн. Что нужно учесть

После судебного заседания спешу поделиться с вами мыслями, которых нет в учебнике по процессу.

Иллюстрация: midjourney
25
Кадровые документы

Как заполнить трудовую книжку при повторном заключении срочного договора

При приеме на работу в трудовой книжке делается запись – сначала указывают название организации, потом ее порядковый номер, дату, саму запись о приеме и реквизиты приказа. Название организации – обязательно.

34

Онлайн-курсы

56
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🚀Космическое напряжение мозга. Пятничный демотиватор

Бухгалтер, найди предметы в невесомости.

🚀Космическое напряжение мозга. Пятничный демотиватор
44
230
Электронные подписи

Бизнесмены оформили в ФНС более 10 млн электронных подписей

Более 10 миллионов ИП и организаций получили электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС с 1 июля 2021 года. В среднем ежедневно по стране выпускается более 30 000 электронных подписей.

1
42
УСН

На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал

До 25 апреля нужно сдать уведомление по ЕНП с авансом по УСН за 1 квартал 2024. При расчете аванса ИП можно учесть вычет на фиксированные взносы.

128
Трудовые отношения

Опрос показал, что все хотят гибридный график работы

Гибридный график стал вторым по значимости фактором при выборе работы.

3
157
КСК ГРУПП
Аудит

Аудиторские проверки 2024: виды, цели, когда и как проводить 

Аудит — это проверка, после которой компания получает не штрафы, а наоборот, возможности оптимизировать свою работу и увеличить доход. Рассказываем, как и зачем проводить аудиторские проверки.

Аудиторские проверки 2024: виды, цели, когда и как проводить 
66
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Сегодня последний день космической акции «Клерка»! Успейте купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Воспользуйтесь шансом купить новые практические курсы по бухгалтерии маркетплейса, финансовому моделировани, управленческому учету, зарплате, ВЭД и УСН за 3 690 рублей!

🔥 Сегодня последний день космической акции «Клерка»! Успейте купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
11,4 тыс.

Разборы законов

1 248
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Когда можно взыскать кредитный долг с наследника. Судебная практика

После смерти владелицы кредитной карты банк попытался взыскать долг с ее сына. Три инстанции отказали банку по причине пропуска срока исковой давности. Спор дошел до Верховного суда.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3
92
6-НДФЛ

Топ вопросов начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ

При заполнении 6-НДФЛ значение имеет только дата выплаты дохода. За какой месяц начислена зарплата, когда перечислен НДФЛ – это все неважно.

109
Дмитрий Желнин
Налог на имущество

Большой секрет налоговой. Почему налоговики не спешат обсуждать кадастровую оценку

В хитросплетениях налоговой системы кроется не одна загадка, но сегодня хочется обратить внимание на ту, о которой предпочитают молчать на всех уровнях. Имя этой загадки — кадастровая оценка, а суть ее — в формировании налогов на имущество юридических лиц.

66
НДС

Суд счел вычет НДС без счета-фактуры и первички правомерным

Арбитражный суд решил, что организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет, не имея документов.

779
Трудовое право

Можно ли уволить за прогул, если не вышла на работу, а осталась дома с маленьким ребенком

Прогул – это одно из оснований увольнения по инициативе работодателя.

2
206
Алексей Иванов
Бухгалтерская отчетность

Пояснения к финансовой отчетности. Какую информацию содержат пояснения

Пятничный бухгалтерский ликбез возобновляется! Теперь в Трибуне. Сегодня расскажу о форме финансовой отчетности, которой в России уделяется незаслуженно мало внимания. А ведь без нее сложно интерпретировать данные остальных форм.

Пояснения к финансовой отчетности. Какую информацию содержат пояснения
13
132

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Два момента, за которые цепляются налоговики, чтобы снять затраты и вычеты НДС по субподрядным работам

При налоговых проверках строительных организаций пристальное внимание инспекторы обращают на правильное оформление договоров и первичных документов, связанных со строительными работами.

Иллюстрация: Riccardo Parretti/pexels
120

Интересные материалы

Иван Шестак
Управленческий учет

В чем риски финансового лизинга? Основные факторы

Финансовый лизинг — это инструмент, который позволяет компаниям использовать оборудование или активы без полной покупки. В основе его механизма лежит долгосрочная аренда. При всех преимуществах финансовый лизинг также имеет ряд минусов и ограничений, которые предприниматели и финансисты должны учитывать перед его использованием.

В чем риски финансового лизинга? Основные факторы
40