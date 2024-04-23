Совет Федерации одобрил закон о повышении оплаты сверхурочной работы

Работодателям запретят начислять сверхурочные только исходя из оклада работника или по тарифной ставке.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал принять закон об установлении конкретного порядка оплаты сверхурочной работы.

Документ был подготовлен в ответ на постановление КС, который признал неконституционными положения ТК об оплате сверхурочных только по тарифной ставке или на основании оклада сотрудника. Об этом пишет «Парламентская газета».

Закон вносит изменения в положения Трудового кодекса, в соответствии с которыми при расчете размера оплаты сверхурочной работы должны учитываться не только основные, но также компенсационные и стимулирующие выплаты. Отмечу, что законом разрешается оплата сверхурочной работы и в более высоком размере на основании ранее установленных трудовых договоров, соглашений или локальных нормативных актов, — сказала зам. председателя комитета Ирина Рукавишникова.

Теперь в трудовых договорах будут определять конкретные размеры оплаты сверхурочной работы. По желанию сотрудника такие выплаты можно заменить дополнительным временем отдыха.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.