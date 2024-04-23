Совет Федерации одобрил закон о повышении оплаты сверхурочной работы

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал принять закон об установлении конкретного порядка оплаты сверхурочной работы.
Документ был подготовлен в ответ на постановление КС, который признал неконституционными положения ТК об оплате сверхурочных только по тарифной ставке или на основании оклада сотрудника. Об этом пишет «Парламентская газета».
Закон вносит изменения в положения Трудового кодекса, в соответствии с которыми при расчете размера оплаты сверхурочной работы должны учитываться не только основные, но также компенсационные и стимулирующие выплаты. Отмечу, что законом разрешается оплата сверхурочной работы и в более высоком размере на основании ранее установленных трудовых договоров, соглашений или локальных нормативных актов, — сказала зам. председателя комитета Ирина Рукавишникова.
Теперь в трудовых договорах будут определять конкретные размеры оплаты сверхурочной работы. По желанию сотрудника такие выплаты можно заменить дополнительным временем отдыха.
Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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