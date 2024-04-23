В переводах и платежах начнут отказывать чаще

FATF выпустила новые указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что участие РФ в международной группе приостановлено, российские банки будут обязаны их исполнять и проверять в собственных базах получателей платежей. Если будет несовпадение, в переводах и платежах откажут.

Число отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж вырастет из-за обновления 16-й рекомендации Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF.

В FATF считают, что банки обязаны проверять данные получателей платежей и денежных переводов в собственных системах. Несмотря на то, что членство РФ в этой международной группе приостановлено, страна продолжит исполнять все требования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг.

Изменения включают уточнение ролей и обязанностей различных участников платежной цепочки и улучшение содержания и качества базовой информации об отправителе и получателе, содержащейся в платежных сообщениях. Это должно помочь достичь большей прозрачности и более эффективных процессов соблюдения требований финансовыми учреждениями, — сказано в документе FATF.

Как ожидают представители международной группы, новая мера поможет эффективнее бороться с клиентами, которые используют платежные карты для отмывания денег и финансирования терроризма. Сейчас появилось множество способов скрыть назначение платежей. Например, через фальшивые карты продавцы могут замаскировать покупки незаконных товаров под видом законных.

Основное нововведение для банков — это обновление состава информации, которая требуется от клиентов при составлении платежных поручений. Так, согласно одной из предлагаемых опций, адреса отправителя и получателя должны быть включены в качестве обязательных сведений о каждом платеже, — объяснил председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС») Александр Линников.

Представители финансового рынка назвали самым неприятным то, что данные получателя в платежном поручении должны совпадать с информацией в системе. По этой причине резко вырастет число отбракованных переводов, ведь клиенты могут допускать мелкие ошибки.

Ранее мы писали, что Верховный Суд РФ обязал банки проверять ИНН получателя денежных переводов.