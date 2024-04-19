С 2026 года самозанятые смогут получать больничные пособия

Самозанятым позволят добровольно отчислять средства в Соцфонд, из которых сформируется база для выплаты больничных пособий.

Минтруд хочет разрешить самозанятым с 2026 года делать добровольные отчисления в Социальный фонд, чтобы получать пособия в случае болезни.

В министерстве считают, что самозанятых стало слишком много — уже больше 10 млн человек — поэтому нужно провести эксперимент и подключить плательщиков налога на профессиональный доход к программе компенсаций по временной нетрудоспособности. Об этом узнали «Известия».

Сейчас самозанятые могут отчислять добровольные взносы только для формирования пенсии, а чтобы получать больничные им нужно открывать ИП и платить обязательные страховые взносы.

Граждане могут самостоятельно заключить договор со страховыми компаниями, но уровень доверия к ним низкий. Поэтому мы предложили дать возможность отчислять в Соцфонд, — сказала вице-президент, председатель комитета по развитию института самозанятых «Опоры России» Марина Блудян.

В 2022 году Минтруд предлагал делать самозанятым выплаты в следующих случаях: болезни, травмы или протезирования, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими родственниками, а также во время санаторно-курортного лечения. Декрет в этот список не вошел. Но от этого проекта в итоге отказались.

Размер выплат могут привязать к страховому стажу самозанятого и периоду, когда он оплачивал взносы. Сумма не должна быть ниже минимального размера оплаты труда.