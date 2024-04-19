Мошенники берут займы через профиль на Госуслугах: как вернуть доступ

Специалисты Сбера рассказали, как оперативно вернуть контроль над учетной записью Госуслуг, если аккаунт оказался в руках злоумышленников.

Сбербанк объявил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники получают кредиты в микрофинансовых организациях с помощью учетной записи на портале Госуслуг.

Сначала мошенники звонят пользователям по видеосвязи в мессенджерах, представляются сотрудниками полиции и показывают поддельные документы. Затем под разными предлогами выманивают у человека пароль для входа в личный кабинет Госуслуг и просят назвать код доступа из смс-сообщения.

Получив возможность доступа к личному кабинету Госуслуг, мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью Госуслуг», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги, — сказано на сайте Сбера.

Кроме того, что жертвы получают обязательства по займам с большими процентами. Их персональные данные с портала могут использовать для дальнейших схем мошенничества.

Специалисты Сбербанка советуют не давать информацию неизвестным лицам. В случае, если мошенники пробрались в личный кабинет на Госуслугах, нужно оперативно вернуть себе доступ.

Для этого в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» нужно выбрать действие «Регистрация на Госуслугах», подтвердить учетную запись и восстановить пароль.