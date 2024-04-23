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УК РФ

Следователи смогут получать доступ к телефонным переговорам до санкции суда

МВД в рамках выполнения поручений правительства разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Министерство внутренних дел сообщило, что разработало законопроект, который предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями получать по уголовному делу информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в случаях, не терпящих отлагательства.

Уже после нужно будет уведомить об этом суд в установленном УПК порядке.

Срок предоставления доступа к телефонным переговорам не может превышать 10 суток, предшествующих дате вынесения постановления.

Ранее мы сообщали, что по этому же законопроекту банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе электронных денег, а следствие сможет приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования.

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