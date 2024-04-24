88% соискателей ждут обратной связи после собеседования

Кандидаты хотят получить от работодателей оценку своих сильных и слабых сторон, а также понять, как им вести себя во время следующих собеседований.

После собеседования 24% соискателей договариваются с рекрутером об обратной связи. 14% россиян ждут, когда будущий работодатель сам вернется с оценкой их навыков.

Однако 50% кандидатов не получают никакой обратной связи, хотя хотели бы. 12% признались, что у них такого желания. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и СберПодбор. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Из тех, кто получает обратную связь после интервью:

69% — терпеливо ждут звонка или сообщения;

17% — сами пишут будущему работодателю;.

15% участников опроса связываются с HR-специалистом в мессенджерах, 13% — пишут в чат на сайтах для поиска работы, а 7% — звонят.

39% соискателей заявили, что им важно услышать экспертное мнение о сильных и слабых сторонах. Для 33% важно понять, как в следующий раз вести себя на собеседовании, а 30% хотят поддерживать контакт, чтобы в будущем работать в компании. Для психологического спокойствия обратная связь нужна 25% опрошенных.