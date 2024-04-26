Сотрудники имеют право уйти в отпуск за свой счет без согласия работодателя

В особых случаях работники могут не согласовывать с работодателем период отпуска без сохранения зарплаты.

Согласно трудовому законодательству, работник по письменному заявлению может получить отпуск без сохранения заработной платы. Длительность отдыха определяется по согласованию с начальством, но есть случаи, когда такая договоренность не требуется.

До 5 календарных дней без согласия работодателя сотрудник может взять отпуск за свой счет:

при рождении ребенка;

регистрации брака;

в случае смерти близких родственников.

Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

До 14 календарных дней компания должна предоставить отпуск за свой счет работающим пенсионерам по старости. А также: родителям и женам — военных, сотрудников ОВД, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, погибших или умерших при исполнении обязанностей службы либо заболевания, связанного с прохождением службы.

До 35 календарных дней в году за свой счет могут взять участники ВОВ, а до 60 дней — работники с инвалидностью.

«При одновременном наличии двух и более оснований работнику предоставляется один отпуск наибольшей продолжительности из всех возможных», — говорится в сообщении.

Согласие работодателя будет нужно, если сотрудник решил уйти в отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.