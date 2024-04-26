Должен ли работодатель платить зарплату беременной, если она отказывается от работы

Это не повод для увольнения или невыплаты зарплаты.
Когда невозможно исключить неблагоприятные производственных факторы, указанные в медицинском заключении, рекомендуется освободить беременную женщину от работы с сохранением за ней среднего заработка.
Так надо сделать, если работодатель не предоставил сотруднице другую подходящую работу — как по причине отсутствия у него такой работы, так и в связи с отказом беременной от предложенных подходящих вакансий.
Такое разъяснение дает Роструд.
При этом по пункту 8 статьи 77 ТК можно уволить работника, который по медицинскому заключению признан нуждающимся во временном переводе на другую работу на срок более 4 месяцев или постоянном переводе, а у работодателя нет подходящей работы или работник отказывается от перевода.
Но уволить беременную женщину на основании данной нормы ТК нельзя, предупреждает Роструд.
Комментарии4
Аххха. Вообще нормально. Я могу не работать. Получать зарплату. Да еще и среднюю.
директор будет рад)
Руководство будет счастливо)) Интересная логика у Роструда