Должен ли работодатель платить зарплату беременной, если она отказывается от работы

Беременную сотрудницу по медицинским показаниям надо перевести на легкий труд. Но если новая должность ее не устроит, она может от нее отказаться.

Это не повод для увольнения или невыплаты зарплаты.

Когда невозможно исключить неблагоприятные производственных факторы, указанные в медицинском заключении, рекомендуется освободить беременную женщину от работы с сохранением за ней среднего заработка.

Так надо сделать, если работодатель не предоставил сотруднице другую подходящую работу — как по причине отсутствия у него такой работы, так и в связи с отказом беременной от предложенных подходящих вакансий.

Такое разъяснение дает Роструд.

При этом по пункту 8 статьи 77 ТК можно уволить работника, который по медицинскому заключению признан нуждающимся во временном переводе на другую работу на срок более 4 месяцев или постоянном переводе, а у работодателя нет подходящей работы или работник отказывается от перевода.

Но уволить беременную женщину на основании данной нормы ТК нельзя, предупреждает Роструд.