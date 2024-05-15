Депутаты пересмотрят размер потребительских штрафов

Размер потребительского штрафа, который платит производитель по решению суда, хотят ограничить стоимостью самого товара, чтобы не допустить банкротства компаний.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в закон «О защите прав потребителей». Депутаты считают, что потребители получают имущественную выгоду, когда выигрывают суд с изготовителем товаров — поскольку размер присуждаемого штрафа превышает в несколько раз цену товара (работы, услуги), установленную в договоре между сторонами.

Сейчас потребительский штраф составляет 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, однако его размер ничем не ограничен. Кроме того, потребительский штраф могут взыскать вне зависимости от того, были ли заявлены такие требования в суде.

«В связи с этим возникает ситуация, при которой выплата суммы штрафа приводит к образованию имущественной выгоды потребителя», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта хотят дополнить п. 6 ст. 13 закона «О защите прав потребителей», чтобы изготовители платили за некачественный товар 50% от суммы, присужденной судом, «но не более чем в размере цены товара (работы, услуги), установленной в договоре».

Неограниченные потребительские штрафы ухудшают положение производителя или продавца вплоть до банкротства и оказывают негативное влияние на ведение и развитие предпринимательской деятельности в стране.