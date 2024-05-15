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Найти работу в Белоруссии можно через приложение «Работа в ЕАЭС»

В приложении «Работа в ЕАЭС» появились услуги для тех, кто хочет отправиться работать в Беларусь. Пользователи получат всю необходимую для трудоустройства информацию, а некоторые документы и страховку можно оформить удаленно.

В конце апреля 2024 года жители СНГ и ЕАЭС, которые собираются работать в Белоруссии, могут получить все нужные документы через сервисы в мобильном приложении «Работа в ЕАЭС». Услуги также доступны для трудоустройства в Армении, Киргизии и России.

«Приложение дополнено сервисом онлайн-регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Белоруссии, а также коммерческими услугами, включая поиск жилья и покупку авиа- и железнодорожных билетов», — сказано на сайте Минэкономразвития.

Пользователи могут найти в приложении актуальные вакансии в Белоруссии, заключить онлайн-договор медицинского страхования, ознакомиться с информацией о законах, налогах и штрафах в этой стране.

Иностранные граждане из Филиппин, Индии, Эфиопии, Вьетнама, Шри-Ланки и Египта также могут пользоваться англоязычной версией приложения. Для входа будет нужен паспорт.

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