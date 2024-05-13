Суд запретил распространять вакансии с отметкой «только для славян»

Объявления о поиске сотрудников, в которых делается акцент на национальности кандидатов, нарушают интересы общества и государства.

Солнцевский районный суд Москвы признал запрещенными к распространению объявления о вакансиях, если в них есть пометка «только для славян».

Суд считает незаконным требование работодателей, чтобы соискатели имели славянскую внешность или принадлежали к славянской народности.

«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми», — сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

В России запретили распространять некоторые объявления, размещенные на русскоязычном форуме о Китае bkrs.info, на сайте с кастингами в Москве castingy.ru, а также на агрегаторов знакомств для найма творческих людей meetplanet.ru и art.one.

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