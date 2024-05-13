₽ Заказать рекламу
Трудовые отношения

Суд запретил распространять вакансии с отметкой «только для славян»

Объявления о поиске сотрудников, в которых делается акцент на национальности кандидатов, нарушают интересы общества и государства.

Солнцевский районный суд Москвы признал запрещенными к распространению объявления о вакансиях, если в них есть пометка «только для славян».

Суд считает незаконным требование работодателей, чтобы соискатели имели славянскую внешность или принадлежали к славянской народности.

«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми», — сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

В России запретили распространять некоторые объявления, размещенные на русскоязычном форуме о Китае bkrs.info, на сайте с кастингами в Москве castingy.ru, а также на агрегаторов знакомств для найма творческих людей meetplanet.ru и art.one.

Хотите найти хорошую работу, где не будет нервов и стресса? Заполняйте резюме на «Клерке»!

Комментарии

1
Маркетплейсы

Владельцы карт Ozon Банка смогут купить товары на маркетплейсе за 1 рубль

Ozon Банк запустил новую программу лояльности для физических лиц. Нужно собирать звезды, оплачивая покупки картой Ozon в других магазинах.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Артем Денисов
Банкротство

Некоторые примеры защиты корпоративной собственности через банкротные механизмы

Предпринимательская деятельность сопряжена с огромным количеством рисков, которые могут привести к потере активов бизнеса. В каких случаях необходима защита корпоративной собственности?

Банки

Банк «Точка» выплатил 8 млрд рублей клиентам Киви-банка

Из собственных средств банк «Точка» перевел 8 млрд рублей клиентам, которые пострадали от отзыва лицензии и Киви-банка.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Иван Мараховка

Майские праздники и прочие отдыхи — так ли хорош общегосударственный отпуск

Замахнёмся на святое — на прелесть майских праздников. Собрали за и против длинных официальных выходных и отдельно прошлись по перерыву между ними. И сделали возможность высказаться в опросе.

1
Аксиоматика
Ведение бизнеса

RPA: технология, которая меняет подход к автоматизации

RPA (Robotic Process Automation) — это технология, которая позволяет автоматизировать рутинные задачи и процессы, выполняемые человеком. Ее можно применять в различных областях, таких как финансы, бухгалтерия, HR, производство, логистика и другие.

RPA: технология, которая меняет подход к автоматизации
Страхование

В платежки ЖКХ хотят включить страховку жилья

Средняя стоимость страхового продукта будет составлять около 50 рублей в месяц. Владельцы жилья смогут отказаться от страховки.

6

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
КУБ24 ФинДиректор
Ведение бизнеса

5 причин, из-за которых перестает расти прибыль

Любой бизнес измеряется размером прибыли. Но может случиться так, что продажи растут, а прибыль нет. Вся компания стала больше работать, больше продается товара или оказывается услуг, но финансовый результат не расте. Это плохая ситуация, потому что в бизнесе, что-то идет не так и возможно при прекращении роста продаж, прибыль будет сокращаться.

5 причин, из-за которых перестает расти прибыль
Самозанятые

📱 НПД самозанятые могут платить двумя способами. В том числе как ЕНП. Но в «Мой налог» быстрее и надежнее, говорит бухгалтер

Плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог» (на КБК НПД).

2
Карина Выродова
Онлайн-кассы

Как выбрать кассу для интернет-магазина ИП

Вопрос о том, нужна ли касса для интернет-магазина для многих компаний остается открытым. Давайте разберем, кому подходит онлайн-касса и как ее выбрать.

Как выбрать кассу для интернет-магазина ИП
Отчетность

До 3 июня физлицам нужно отчитаться по иностранным счетам и электронным кошелькам. Есть исключения

Отчет в налоговую можно не представлять, если счета открыты в ЕАЭС и странах, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

Маркетплейсы

Почему селлерам на маркетплейсах могут заблокировать выплаты

Продавцы на маркетплейсах периодически сталкиваются с блокировкой выплат. Узнайте, в чем причины и как вовремя получать свой доход от онлайн-площадки.

Трудовые отношения

Суд запретил распространять вакансии с отметкой «только для славян»

Объявления о поиске сотрудников, в которых делается акцент на национальности кандидатов, нарушают интересы общества и государства.

1

Разборы законов

1 282
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Страховые взносы

👴 Единственных учредителей ООО не освободят от взносов на ОПС. Иначе недобросовестные предприниматели будут перерегистрировать бизнес на пенсионеров, считает эксперт

В Минфин поступило предложение освободить от страховых взносов на ОПС директоров-единственных учредителей микробизнеса, которые к тому же – пенсионеры. Но Минфин ответил отказом.

Ведение бизнеса

Суд приостановил корпоративные права иностранной компании на Альфастрахование

Минфин через суд добился приостановки корпоративных прав кипрской организации на российскую страховую фирму.

Государственные пенсии

Цифра дня. Про работу на пенсии

Почти треть трудящихся россиян собираются работать даже на пенсии.

Цифра дня. Про работу на пенсии
1
ТРИО

Какие есть модули 1С:ERP и для чего они нужны

В любой сфере эффективное управление бизнесом все больше зависит от информационных систем. Конфигурация 1С:ERP обладает широкими возможностями благодаря разным модулям и расширениям, которые дополняют ее типовые функции. Рассмотрим их подробнее.

Какие есть модули 1С:ERP и для чего они нужны
Проверки

Мораторий на проверки отменят для «наливаек» и магазинов с вейпами

Вячеслав Володин хочет отменить мораторий на проверки бизнеса, деятельность которого касается здоровья людей. Проверять начнут точки по продаже вейпов и алкогольных напитков в жилых домах.

Налоговые проверки

Сеть кафе «АндерСон» должна налоговой больше 550 млн рублей

Бизнес платил сотрудникам серые зарплаты и применял подменные кассы для того, чтобы прятать от ФНС часть выручки.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экономика России

В январе-апреле дефицит бюджета составил 1,48 трлн рублей

Оборотные налоги и НДС превысили плановый уровень и принесли бюджету на 25,4% больше доходов.

Интересные материалы

Экономика России

Будет новый нацпроект по развитию экономики

Новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» планируется создать в ближайшие несколько месяцев, заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

5