Суд: компенсация водителям за разъездную работу уменьшает налог по УСН

Арбитражный суд подтвердил, что компенсацию водителям за разъездной характер работы можно включить в расходы при применении УСН.

В споре, который рассмотрел АС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 08.04.2024 по делу № А69-607/2023, налоговая сочла неправомерным отнесение в расходы по упрощенке затрат на выплаты компенсации водителям-экспедиторам за разъездной характер работы.

По мнению налоговиков, такие выплаты в НК прямо не указаны, поэтому отнести их к командировочным расходам тоже нельзя.

Суд не согласился с выводом УФНС: компенсационные выплаты не нужно относить к командировочным расходам, их можно включить в расходы на оплату труда. А перечень таких затрат для УСН открытый. На это также указывал Минфин в письме от 30.08.2019 № 03-11-11/66828.

Он уточнил: важно, чтобы выплата была в рамках трудового договора и связанных с ним отношений.

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