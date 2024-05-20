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Банки

Покупателям квартир разрешат открывать эскроу-счета дистанционно

Чтобы застройщики быстрее получали финансирование, а участники долевого строительства тратили меньше времени на посещение банков, депутаты предложили разрешить при покупке жилья открывать эскроу-счета удаленно.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит физлицам открывать эскроу-счета без личного присутствия.

Нововведение будет полезно тем, кто покупает жилье за счет кредитных средств и обращается сразу в несколько банков. Сначала нужно заключить договор с кредитной организацией, которая предоставляет целевое финансирование застройщику, а потом в банк, где покупатель берет ипотеку.

Такой сложный механизм сказывается на размере процентных ставок при проектном финансировании строительства, размер которых зависит от средств на эксроу-счетах дольщиков.

«Целью законопроекта является повышение доступности финансовых услуг для физических лиц, приобретающих жилье в новостройках, и стимулирование продаж жилья, реализуемого застройщиками по договорам участия в долевом строительстве, в связи с чем предлагается в ряде случаев предусмотреть возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас закон № 115-ФЗ запрещает удаленно открывать физлицам эскроу-счета по договорам участия в долевом строительстве. Ограничение не распространяется на открытие обычных счетов и вкладов.

Идентификацию клиентов предлагают проводить с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или простой ЭП при условии, что она была получена при личном приеме, на котором уже установили личность пользователя.

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Банки

Покупателям квартир разрешат открывать эскроу-счета дистанционно

Чтобы застройщики быстрее получали финансирование, а участники долевого строительства тратили меньше времени на посещение банков, депутаты предложили разрешить при покупке жилья открывать эскроу-счета удаленно.

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