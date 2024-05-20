Покупателям квартир разрешат открывать эскроу-счета дистанционно

Чтобы застройщики быстрее получали финансирование, а участники долевого строительства тратили меньше времени на посещение банков, депутаты предложили разрешить при покупке жилья открывать эскроу-счета удаленно.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит физлицам открывать эскроу-счета без личного присутствия.

Нововведение будет полезно тем, кто покупает жилье за счет кредитных средств и обращается сразу в несколько банков. Сначала нужно заключить договор с кредитной организацией, которая предоставляет целевое финансирование застройщику, а потом в банк, где покупатель берет ипотеку.

Такой сложный механизм сказывается на размере процентных ставок при проектном финансировании строительства, размер которых зависит от средств на эксроу-счетах дольщиков.

«Целью законопроекта является повышение доступности финансовых услуг для физических лиц, приобретающих жилье в новостройках, и стимулирование продаж жилья, реализуемого застройщиками по договорам участия в долевом строительстве, в связи с чем предлагается в ряде случаев предусмотреть возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас закон № 115-ФЗ запрещает удаленно открывать физлицам эскроу-счета по договорам участия в долевом строительстве. Ограничение не распространяется на открытие обычных счетов и вкладов.

Идентификацию клиентов предлагают проводить с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или простой ЭП при условии, что она была получена при личном приеме, на котором уже установили личность пользователя.

Ранее мы писали, что Росфинмониторинг разрешил открывать счета без визита в банк.