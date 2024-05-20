Станет больше трудовых гарантий для тех, кто предоставлен частными кадровыми агентствами

Для частных кадровых агентств занятости в ТК установят ряд запретов, а персоналу на аутстаффинге дадут права и гарантии, как у штатных работников.

Госдума начала рассматривать большой законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников. Он сохраняет и даже усиливает гарантии для тех, кто предоставлен частными агентствами занятости.

Запретят:

направлять работников в организации, где проводится забастовка;

использовать работников со стороны в организациях, начавших процедуру банкротства, если там возник простой или имеет место сокращение рабочей смены, рабочей недели.

Привлеченные работники должны будут не только получать такую же зарплату, как и штатные, занимающие аналогичные должности, но и иметь такие же права в сфере охраны труда: принимающая сторона должна при необходимости проводить инструктаж по техбезопасности.

Организации, которые направили людей на временную работу, должны будут контролировать, как она проводится.

Как считают сенаторы, принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты трудовых прав работников и снижению случаев нарушения трудового законодательства.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее мы писали, что в ТК пропишут полноценную альтернативную возможность предоставления персонала.