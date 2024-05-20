Число самозанятых IT-специалистов выросло на 20%

Согласно прогнозам, к 2030 году число IT-специалистов вырастет на 56%. Работодатели предпочитают сотрудничать с самозанятыми, чтобы сохранить ставку НДФЛ 13% с работниками из других стран.

За 4 года количество самозанятых специалистов в сфере IT увеличилось на 20% от общего числа. На начало 2024 года в таких компаниях официально работают 2,3 млн человек или 3,1% всех трудоустроенных россиян.

В 2020 году в сфере IT работали 1,8 млн человек, из них применяли налоговый режим налог на профессиональный доход меньше 1%.

На фоне цифровизации государства к 2030 году число IT-специалистов вырастет на 56% — до 3,6 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

В 2022 году многие сотрудники этой отрасли начали покидать РФ. Минцифры установило преференции, которые позволят им вернуться. Например, бронь от мобилизации, специальные условия ипотеки.

«Сейчас сложно определить, из какой именно страны работает самозанятый сотрудник, но предположу, что большинство ведет свою деятельность из РФ», — сказал директор АПКИТ Николай Комлев.

Также он добавил: если власти обяжут IT-компании вернуть самозанятых в штат, то расходы бизнеса вырастут на 20-30%.

Самозанятость позволяет работодателям сохранить ставку НДФЛ с сотрудником из другой страны на уровне 13% и не платить 30% налога. Кроме того, компаниям не нужно подавать в военкоматы сведения о воинском учете самозанятых.

Про ответственность самозанятого, как правильно зафиксировать ее в договоре и что это даст заказчику узнаете здесь.