🔥🔥🔥 Импортеров не будут штрафовать за несдачу нулевых расчетов по выплатам иностранным компаниям

Если не сдать расчет о выплатах дохода иностранным организациям, налоговики заблокируют счет и наложат штраф – минимум 1 000 руб. Но нельзя применять эти санкции к импортерам, которые этот отчет вообще не обязаны сдавать.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

Ранее было письмо ФНС от 12.04.2022 № СД-4- 3/4421@, в котором говорится: доходы иностранных организаций, полученные от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц, не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в расчете ;

доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг на территории иностранного государства, в соответствии со статьей 309 НК не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в расчете.

Когда ИФНС решает вопрос, правомерно ли не сдан расчет, должны учитывать, что доходы иностранных компаний от услуг вне РФ не являются доходами от источников в РФ.

В своем письме ФНС приводит примеры услуг, которые считаются как вне РФ. Это в том числе туристические услуги, пуско-наладочные работы за границей и т. д.

ФНС предупредила налоговиков на местах, чтобы они не допускали необоснованных штрафов и не блокировали счета за несдачу расчета.

Это письмо доведут до налоговиков на местах.