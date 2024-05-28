🔥🔥🔥 Импортеров не будут штрафовать за несдачу нулевых расчетов по выплатам иностранным компаниям

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.
Ранее было письмо ФНС от 12.04.2022 № СД-4- 3/4421@, в котором говорится:
доходы иностранных организаций, полученные от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц, не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в расчете;
доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг на территории иностранного государства, в соответствии со статьей 309 НК не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в расчете.
Когда ИФНС решает вопрос, правомерно ли не сдан расчет, должны учитывать, что доходы иностранных компаний от услуг вне РФ не являются доходами от источников в РФ.
В своем письме ФНС приводит примеры услуг, которые считаются как вне РФ. Это в том числе туристические услуги, пуско-наладочные работы за границей и т. д.
ФНС предупредила налоговиков на местах, чтобы они не допускали необоснованных штрафов и не блокировали счета за несдачу расчета.
Это письмо доведут до налоговиков на местах.
Комментарии3
это письмо надо было выпустить в апреле, когда все метались и сдавали с пустым разделом 4 и 5.
Счета уже заблокировали импортерам за несдачу. И теперь оказывается, что и сдавать-то не надо было
А в начале года нельзя было письмо выпустить? Надо было четыре месяца думать? Бездельники...
Меня уже даже успели штрафануть на 200р. Актик прислали, ироды(((
ПС: как раз таки ООООЧЕНЬ трудолюбивые инспектора...