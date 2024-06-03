Предприятия за каждого сотрудника из другого региона получат 300 тысяч рублей

Государство выделит субсидии бизнесу, который работает над крупным проектом и привлекает сотрудников из других регионов. Размер поддержки составит 12 МРОТ.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому предприятия смогут участвовать в программе трудовой мобильности и получать субсидии за прием на работу сотрудников из других регионов.

Компании, которые реализуют крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, получат по этой программе поддержку в размере 12 МРОТ, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. В среднем за каждого привлеченного сотрудника положены субсидии около 300 тыс. рублей.

Для получения поддержки нужно выполнить следующие условия: