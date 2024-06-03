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Субсидии для бизнеса

Предприятия за каждого сотрудника из другого региона получат 300 тысяч рублей

Государство выделит субсидии бизнесу, который работает над крупным проектом и привлекает сотрудников из других регионов. Размер поддержки составит 12 МРОТ.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому предприятия смогут участвовать в программе трудовой мобильности и получать субсидии за прием на работу сотрудников из других регионов.

Компании, которые реализуют крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, получат по этой программе поддержку в размере 12 МРОТ, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. В среднем за каждого привлеченного сотрудника положены субсидии около 300 тыс. рублей.

Для получения поддержки нужно выполнить следующие условия:

  • компании должны работать в приоритетной для региона отрасли;

  • выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону;

  • реализовывать крупный проект с объемом вложений больше 3 млрд рублей;

  • объем производства продукции или оказания услуг в рамках проекта должен составлять больше 5% всего валового объема производства;

  • численность дополнительных работников для этого проекта должна составлять не менее 100 человек.

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