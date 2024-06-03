Предприятия за каждого сотрудника из другого региона получат 300 тысяч рублей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому предприятия смогут участвовать в программе трудовой мобильности и получать субсидии за прием на работу сотрудников из других регионов.
Компании, которые реализуют крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, получат по этой программе поддержку в размере 12 МРОТ, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. В среднем за каждого привлеченного сотрудника положены субсидии около 300 тыс. рублей.
Для получения поддержки нужно выполнить следующие условия:
компании должны работать в приоритетной для региона отрасли;
выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону;
реализовывать крупный проект с объемом вложений больше 3 млрд рублей;
объем производства продукции или оказания услуг в рамках проекта должен составлять больше 5% всего валового объема производства;
численность дополнительных работников для этого проекта должна составлять не менее 100 человек.
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