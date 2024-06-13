Суточные водителям свыше 700 рублей облагаются НДФЛ и взносами

Нормы для суточных по командировке и для разъездного характера работы одинаковые, а дата для исчисления НДФЛ определяется по-разному.

До 2024 года суточные при разъездном характере работы не были нормируемыми. Можно было в нормативке прописать любой размер. Но с 2024 года внесли поправки в НК, и теперь есть норматив. Он такой же, как для командировок:

по России – 700 руб.;

зарубежные поездки – 2 500 руб.

Если платить сотрудникам больше, с превышения надо удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

Причем по суточным разъездным сотрудникам дату получения дохода определяют не так, как для командированных.

Дата дохода такая:

для командировок – последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения из командировки;

для разъездного характера работы – день выплаты дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.02.2024 № 03-04-06/18025.

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