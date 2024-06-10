Минтруд: серую зарплату получают почти 10 млн человек

Власти разработали методику определения нелегальной занятости и провели первые исследования в 2023 году, когда в теневом секторе работали 9,6 млн человек.

В 2023 году в теневом секторе работали 9,6 млн человек. Минтруд впервые провел такую оценку. К 2026 году министерство планирует снизить этот показатель на 30%.

Для поиска сотрудников, которые получают зарплату в конвертах, Минтруд разработал следующую методику. Сначала определяют число неработающих россиян трудоспособного возраста, а затем полученный показатель уменьшают на число тех, у кого есть основания не работать. В итоге остаются люди, деятельность которых имеет признаки трудовых отношений, приносит доход, но такая занятость официально не оформлена. Об этом пишут «Известия».

«Рост числа граждан, работающих в неформальном секторе, говорит о совершенствовании методов оценки этого показателя, а не фактической ситуации», — сказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

В 2023 году региональные власти также проводили мониторинг теневой занятости. Исследование выявило 795 тыс. человек с неформальной занятостью. Самые высокие показатели в Московской и Ростовской областях, в Краснодарском и Красноярском крае, в республиках Дагестан, Крым и Башкортостан.

Недавно мы писали, что Минтруд будет взаимодействовать с ФНС и собирать информацию о компаниях, которые работают с самозанятыми.