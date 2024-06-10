Минтруд: серую зарплату получают почти 10 млн человек

В 2023 году в теневом секторе работали 9,6 млн человек. Минтруд впервые провел такую оценку. К 2026 году министерство планирует снизить этот показатель на 30%.
Для поиска сотрудников, которые получают зарплату в конвертах, Минтруд разработал следующую методику. Сначала определяют число неработающих россиян трудоспособного возраста, а затем полученный показатель уменьшают на число тех, у кого есть основания не работать. В итоге остаются люди, деятельность которых имеет признаки трудовых отношений, приносит доход, но такая занятость официально не оформлена. Об этом пишут «Известия».
«Рост числа граждан, работающих в неформальном секторе, говорит о совершенствовании методов оценки этого показателя, а не фактической ситуации», — сказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.
В 2023 году региональные власти также проводили мониторинг теневой занятости. Исследование выявило 795 тыс. человек с неформальной занятостью. Самые высокие показатели в Московской и Ростовской областях, в Краснодарском и Красноярском крае, в республиках Дагестан, Крым и Башкортостан.
Недавно мы писали, что Минтруд будет взаимодействовать с ФНС и собирать информацию о компаниях, которые работают с самозанятыми.
Комментарии3
исходя из вышеуказоного следует, что трудоспособный, но неработающий человек = получаетель деньг в конверте? т.е., например, все домохозяйки попадают в эти 9,6 млн. человек.
или я что-то не так понимаю ..... 🙄
Всё вы правильно понимаете...
Нелегальная занятость - это когда человек трудоустроен, получает зарплату, но при этом не работает!
К таким людям , в частности, относятся полным составом МинТуда-сюда и его ещё более непонятно для чего существующая структура Рос-туда-сюда!
Посчитайте, пожалуйста, сколько это человек?
А сколько по России будет?
Да я только в своей захолустной дерёвне 2-3 сотни знаю!