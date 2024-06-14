Дефицит кадров в торговле стал самым сильным за 20 лет

Число вакансий в продуктовых сетях выросло на 60%, тогда как темпы роста резюме не достигают 5%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что дефицит кадров в ретейле стал самым сильным за последние 20 лет.

«Пожалуй, самый сильный за последние 20 лет. Количество вакансий в продуктовых сетях с 2022 года выросло почти на 60%, в сегменте дрогери (небольшие магазины непродовольственных товаров), одежды и обуви — более чем на 50%, на рынке бытовой техники и электроники — более чем на 40%. При этом рост числа резюме не достигает и 5%», — сказал Караваев в интервью ТАСС.

Торговые предприятия пытаются решить проблему с кадрами, внедряя технологии автоматизации труда. Однако этот подход помогает только частично. Спрос на сотрудников в сфере ретейла будет сохраняться.

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