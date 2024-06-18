Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних

Подростки могут работать в свободное от учебы время по трудовым договорам и с разрешения родителей.

Министерство труда и социальной защиты выпустило рекомендации по организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Об этом сказано на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Методические рекомендации разъясняют и дают понимание, как применять действующие нормы законодательства, и позволяют не допустить реализации инициатив по привлечению на вредные производства несовершеннолетних, которые были заблокированы Минтрудом и профсоюзами», — сказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

В документе содержится перечень профессий, которые рекомендуется предлагать для трудоустройства подростков, а также ограничения, когда предприятие не может принимать на работу сотрудников младше 18 лет.

Подростки от 14 до 18 лет имеют право работать по трудовому договору с разрешения родителей и выполнять легкую работу, которая не навредит их физическому и духовно-нравственному развитию.