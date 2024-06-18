Доходы от продажи нежилой недвижимости ИП налоговики требуют включить в декларацию по УСН

Если ИП продает нежилую недвижимость, налоговики априори считают такой доход предпринимательским. Даже если в бизнесе эта недвижимость не использовалась.

С такой ситуацией столкнулась подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП на УСН сдает в аренду одну недвижимость. А другую, которую он в аренду не сдавал и никак в бизнесе не использовал, он продал и отразил этот доход в декларации 3-НДФЛ.

Однако налоговики требуют заплатить с этого дохода налог по УСН.

Участники обсуждения отмечают, что надо дать пояснения, что эта недвижимость не участвовала в коммерческой деятельности ИП. Но не исключено, что это не поможет.

Коллеги рассказывают, что в аналогичной ситуации никакие аргументы в пользу того, что нежилая недвижимость не участвовала в коммерческой деятельности, не помогли: налог доначислили вместе с пенями.

Вместе с тем Минфин в письме от 28.06.2023 № 03-04-05/60201 поясняет, что если недвижимость не использовалась в бизнесе, и у ИП в ЕГРИП нет кодов ОКВЭД по продаже недвижимости, то доход от ее продажи облагается НДФЛ, а не в рамках УСН.

Аналогичный вывод содержится в письме Минфина от 09.09.2020 № 03-11-11/79032.