Доходы от продажи нежилой недвижимости ИП налоговики требуют включить в декларацию по УСН

С такой ситуацией столкнулась подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
ИП на УСН сдает в аренду одну недвижимость. А другую, которую он в аренду не сдавал и никак в бизнесе не использовал, он продал и отразил этот доход в декларации 3-НДФЛ.
Однако налоговики требуют заплатить с этого дохода налог по УСН.
Участники обсуждения отмечают, что надо дать пояснения, что эта недвижимость не участвовала в коммерческой деятельности ИП. Но не исключено, что это не поможет.
Коллеги рассказывают, что в аналогичной ситуации никакие аргументы в пользу того, что нежилая недвижимость не участвовала в коммерческой деятельности, не помогли: налог доначислили вместе с пенями.
Вместе с тем Минфин в письме от 28.06.2023 № 03-04-05/60201 поясняет, что если недвижимость не использовалась в бизнесе, и у ИП в ЕГРИП нет кодов ОКВЭД по продаже недвижимости, то доход от ее продажи облагается НДФЛ, а не в рамках УСН.
Аналогичный вывод содержится в письме Минфина от 09.09.2020 № 03-11-11/79032.
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