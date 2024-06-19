В КоАП и УК уточнят ответственность за нарушения в сфере закупок

Госдума в первом чтении приняла два законопроекта правительства с поправками об ответственности за нарушения в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Законопроекты № 594966-8 и № 594965-8 с изменениями в КоАП и Уголовный кодекс уточняют ответственность на нарушение законодательства в сфере закупок и закупок по гособоронзаказу.

В КоАП обновят нормы, связанные:

Соответствующие статьи КоАП объединят в один новый раздел, а общее количество статей сократится втрое. Это поясняет Дума ТВ.

В КоАП по-прежнему будут статьи, устанавливающие ответственность за нарушения в процессах планирования, заключения, исполнения и изменения контрактов, а также за нарушение правил проведения закупок и обязательных торгов. Оставлены положения, касающиеся ответственности электронных платформ и банков за нарушения в проведении закупок и обработке финансовых операций участников.

Будет новая статья о штрафах для госкомпаний, не достигших минимального объема закупок у малого и среднего предпринимательства — с штрафами:

от 30 000 до 50 000 рублей — для должностных лиц;

от 50 000 до 100 000 — для юрлиц.

Впервые вводятся предупреждения в качестве меры наказания за менее серьезные нарушения. Это позволит снизить количество штрафов за малозначимые правонарушения — такие как нарушение требований к документации или срокам их публикации.

Положения УК обновят для соответствия новым нормам КоАП.

В случае подписания президентом изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года.