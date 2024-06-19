В КоАП и УК уточнят ответственность за нарушения в сфере закупок

Законопроекты № 594966-8 и № 594965-8 с изменениями в КоАП и Уголовный кодекс уточняют ответственность на нарушение законодательства в сфере закупок и закупок по гособоронзаказу.
В КоАП обновят нормы, связанные:
с государственными и муниципальными закупками по закону № 44-ФЗ;
закупками госкомпаний и корпораций по закону № 223-ФЗ;
размещением и выполнением государственного оборонного заказа по закону № 275-ФЗ;
процедурами приватизации и другими обязательными видами торгов по закону № 178-ФЗ.
Соответствующие статьи КоАП объединят в один новый раздел, а общее количество статей сократится втрое. Это поясняет Дума ТВ.
В КоАП по-прежнему будут статьи, устанавливающие ответственность за нарушения в процессах планирования, заключения, исполнения и изменения контрактов, а также за нарушение правил проведения закупок и обязательных торгов. Оставлены положения, касающиеся ответственности электронных платформ и банков за нарушения в проведении закупок и обработке финансовых операций участников.
Будет новая статья о штрафах для госкомпаний, не достигших минимального объема закупок у малого и среднего предпринимательства — с штрафами:
от 30 000 до 50 000 рублей — для должностных лиц;
от 50 000 до 100 000 — для юрлиц.
Впервые вводятся предупреждения в качестве меры наказания за менее серьезные нарушения. Это позволит снизить количество штрафов за малозначимые правонарушения — такие как нарушение требований к документации или срокам их публикации.
Положения УК обновят для соответствия новым нормам КоАП.
В случае подписания президентом изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года.
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