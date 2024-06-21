Излишне удержанный НДФЛ отражают в строке 180 формы 6-НДФЛ

Сотрудник может подать заявление на стандартный вычет в середине года, но предоставляют его с начала года за все месяцы. Поэтому может быть ситуация, когда налог излишне удержан.

Например, сотрудник подал заявление на вычет 28 марта, а зарплата будет выплачена в апреле.

Работодатель 28.03 делает перерасчет НДФЛ, но не возвращает этот лишний налог работнику. В этом случае в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал будет заполнена строка 180.

Если же 28.03 работодатель сделал перерасчет и вернул лишний налог, то отражать его надо в строках 190 и 196 раздел 2 формы.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 05.06.2024 № ЗГ-2-11/8468.

Если же излишне удержали НДФЛ в 2024 году, а вернули его сотруднику только в 2025-м, надо будет сдать корректировку 6-НДФЛ за 2024 год с исправленной строкой 180.

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