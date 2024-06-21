₽ Заказать рекламу
6-НДФЛ

Излишне удержанный НДФЛ отражают в строке 180 формы 6-НДФЛ

Сотрудник может подать заявление на стандартный вычет в середине года, но предоставляют его с начала года за все месяцы. Поэтому может быть ситуация, когда налог излишне удержан.

Например, сотрудник подал заявление на вычет 28 марта, а зарплата будет выплачена в апреле.

Работодатель 28.03 делает перерасчет НДФЛ, но не возвращает этот лишний налог работнику. В этом случае в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал будет заполнена строка 180.

Если же 28.03 работодатель сделал перерасчет и вернул лишний налог, то отражать его надо в строках 190 и 196 раздел 2 формы.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 05.06.2024 № ЗГ-2-11/8468.

Если же излишне удержали НДФЛ в 2024 году, а вернули его сотруднику только в 2025-м, надо будет сдать корректировку 6-НДФЛ за 2024 год с исправленной строкой 180.

Подробнее о том, как оформлять вычеты, расскажем на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Сможете правильно формировать налоговые базы и сдавать отчеты по каждому налогу, работать по новым ФСБУ без претензий и штрафов от налоговой.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!

Начать дискуссию

Моё дело
Кадровый учет

Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году

В 2024 году справку о доходах и суммах налога физлицам выдавайте по новой форме. Рассказываем, когда и как оформлять такую справку.

Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отчетность в СФР

ЕФС-1 подают на членов совета директоров, даже если нет выплат

Закон о персонифицированном учете обязывает подавать сведения не о факте заключения гражданско-правового договора (ГПД, ГПХ), а о дате его заключения и прекращения.

Клерк
Отпуска

Чтобы отправить сотрудника в отпуск, нужен график, уведомление и приказ: таблица с перечнем документов

Лето – традиционно пора отпусков. В общем случае в отпуск сотрудники должны ходить по графику, который на текущий год утверждают в конце прошлого года. Но если работодатель не против, можно дать отпуск и вне графика.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

💥 ФНС откажется от декларации 3-НДФЛ. Но полного упразднения самостоятельного декларирования дохода пока не будет — налоговый консультант

Налоговики автоматически рассчитают НДФЛ на основании данных, которые они получат в процессе межведомственного взаимодействия. Подавать декларации будет не нужно.

5
Налоговые изменения 2025

Брокеры просят Минфин внести поправки к налоговой реформе

Участники фондового рынка не согласны, что инвесторы должны платить налоги при продаже акций, которые они держали в портфеле больше пяти лет.

Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с УСН

По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025

Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.

По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025
Дробление бизнеса

Шесть аргументов для ФНС: не дробление, а структурирование

Результат проверки на дробление зависит от обоснованности доказательств для налоговой. В определенных случаях бизнес, даже состоящий из отдельных компаний, нельзя обвинить в дроблении. Разберем положительную для налогоплательщиков судебную практику.

Шесть аргументов для ФНС: не дробление, а структурирование
Патенты на интеллектуальную собственность

Как запатентовать дизайн быстро сменяющейся линейки одежды

Многие говорят, что все свои дизайны нужно патентовать, чтобы их не украли. Так ли это и возможно ли запатентовать то, что быстро меняется?  

Как запатентовать дизайн быстро сменяющейся линейки одежды
6-НДФЛ

Излишне удержанный НДФЛ отражают в строке 180 формы 6-НДФЛ

Сотрудник может подать заявление на стандартный вычет в середине года, но предоставляют его с начала года за все месяцы. Поэтому может быть ситуация, когда налог излишне удержан.

ВЭД

Предприниматели нашли способ рассчитаться с поставщиками из Китая

Российские бизнесмены договорились с небольшими банками в Китае и решили проблему с платежами по внешнеэкономическим контрактам.

Самозанятые

Сервисы для работы с самозанятыми: обзор лучших платформ в 2024 году

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1

Разборы законов

1 330
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

Налоговики выявляют упрощенцев, которые не сдают уведомления по ЕНП

По УСН надо платить не только годовой налог, но и авансовые платежи. Некоторые бизнесмены эту обязанность игнорируют. Но налоговики на чеку.

Тимур I
Кадры

«Клерк» ищет таланты! Стань частью нашей команды

Любите «Клерк» также как и мы? Хотите стать частью нашей команды? Это возможно! Мы создали сообщество «Клерк Работа» в ВКонтакте, в нем мы будем размещать вакансии, которые сейчас есть в «Клерке». Подписывайтесь и следите за объявлениями! Делай то, что любишь вместе с нами!

2
Ольга Кондакова
Маркетинг

Как продвигать юридическую компанию: стратегия от эксперта

Получение высшего юридического образования — это лишь начало пути в юридической профессии. Из университетов юристы выходят с багажом юридических знаний. А практические навыки приходится нарабатывать. И чему точно не учат в вузах — так это тому, как вести юридический бизнес и продвигать собственную компанию.

Обучение для бухгалтеров

Бухгалтер в ресурсе — новая акция на «Клерке»! Популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!

Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, управленке, УСН и бухгалтерии с нуля всего за 3 690 рублей. Сейчас по этой же цене вы можете приобрести наш новый курс «Софт-скилы для бухгалтера: тайм-менеджмент, психология, стресс и выгорание»!

Обучение для бухгалтеров

В 2025 у всех бухгалтеров будет сплошной стресс — готовимся встречать трудности уже сейчас! Давайте работать без выгорания

Обычно мы заботимся о ваших hard-скилах: обучаем работе с изменениями, рассказываем, как правильно считать налоги и заполнять отчеты. Но в работе бухгалтера так много стресса. К дедлайнам в отчетах, проверкам ФНС и хотелкам руководства добавилась налоговая реформа. Мы выпустили онлайн-курс, который поможет вам не выгореть и справиться со всеми трудностями.

1
Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Про дробление. Схемы, которые могут разрушить бизнес

Предприниматель сделал две кофейни, применяя упрощенную систему налогообложения. Бизнес-идея оказалась удачной, потому было решено, что надо делать ещё. Посоветовавшись с друзьями и бухгалтером, открыл ещё 3 штуки, только зарегистрировал их на своего друга.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталья Горячая
Самозанятые

О пенсионных правах самозанятых

Самозанятые не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Период применения НПД не включается в страховой стаж.

Интересные материалы

DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

🦷6 интересных фактов о брекетах, о которых вы могли не знать

Самое интересное, важное и необычное о брекетах рассказывает бухгалтерам ортодонт docdent Анна Шерстобитова.

🦷6 интересных фактов о брекетах, о которых вы могли не знать