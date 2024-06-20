Предприниматели нашли способ рассчитаться с поставщиками из Китая

Российские бизнесмена договорились с небольшими банками в Китае и решили проблему с платежами по внешнеэкономическим контрактам.

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что в мае 2024 года ситуация с платежами в Китай стала лучше. Если в апреле транзакции почти не проходили, то сейчас российский бизнес нашел способ проводить платежи. В результате объем импорта начал расти.

Раньше операции проходили через крупные банки Китая, однако после угрозы вторичных санкций со стороны США кредитные организации отказывались принимать из РФ даже юани. Теперь российский бизнес договорился с несколькими небольшими китайскими банками о переводах. Об этом пишут «Известия».

Операции проходят в юанях, а расплатиться можно даже за электронику. До этого момента банки блокировали подобные транзакции.

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