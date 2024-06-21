Суд арестовал гендиректора WorldSkills по делу о мошенничестве

По обвинению в мошенничестве арестованы руководители компании, созданной по поручению президента РФ. Они передавали в Роструд заведомо недостоверные сведения о срочных договорах.

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, Уразов вместе и другими сотрудниками WorldSkills сообщали в Роструд заведомо ложные сведения о срочных договорах. Это привело к незаконному личному обогащению путем обмана. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Роберту Уразову вменяется особо крупное мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК. Его отправили в СИЗО до 19 августа 2024 года.

Также суд по обвинению в мошенничестве арестовал административного директора компании — Данира Мухаметзянова.

АНО «Агентство развития профессионального мастерства» создано в 2020 году в соответствии с поручением президента. Учредители компании — правительство РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).